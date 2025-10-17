В Україні масово провалюють іспит на права: статистика МВС здивувала

Сервісні центри МВС з початку року прийняли понад пів мільйона теоретичних іспитів із правил дорожнього руху. Проте лише чверть кандидатів у водії змогли скласти тестування з першого разу.

Це свідчить, що навіть теоретична частина отримання посвідчення водія залишається серйозним випробуванням.

Хто складає краще — самостійно чи після автошколи

Згідно з офіційними даними МВС, понад 200 тисяч іспитів склали ті, хто готувався самостійно. Із них 25,3% кандидатів пройшли тестування успішно з першої спроби.

Натомість випускників автошкіл було понад 300 тисяч, і лише 21,4% із них одразу отримали позитивний результат.

Фахівці зазначають, що така невелика різниця у відсотках пояснюється не рівнем складності тестів, а мотивацією кандидатів.

Ті, хто готується самостійно, зазвичай уважніше повторюють правила, водночас учні автошкіл іноді розраховують лише на програму занять.

У МВС підкреслюють, що ефективність підготовки напряму залежить від того, наскільки системно майбутній водій підходить до навчання.

Як підготуватися до іспиту

Майбутні водії можуть обирати зручну форму навчання — самостійну або в автошколі. Для тих, хто готується самостійно, експерти радять:

повторювати ПДР щодня і проходити онлайн-тести;

звертати увагу на реальні дорожні ситуації;

вивчати знаки, розмітку і сигнали світлофорів;

аналізувати поведінку водіїв і пішоходів у різних умовах.

Як проходить саме тестування

Теоретичний іспит складається з 20 запитань, на які потрібно відповісти за 20 хвилин. Допускаються дві помилки. У разі невдачі повторна спроба можлива через 10 днів, і таких спроб необмежена кількість.

Вартість складання іспиту становить 250 гривень.

Додатково: як обрати перше авто

Після отримання водійського посвідчення більшість новачків одразу замислюються про власну машину. Експерти радять звертати увагу на надійність, безпеку та простоту керування.

Одним із вдалих варіантів для початківців фахівці називають Suzuki Vitara 2025 року, адже автомобіль поєднує економність, гарну оглядовість і простоту в керуванні.

Кросовер має високий кліренс (185 мм), добре пристосований до українських доріг і зручний у міському русі.

Для новачків це авто вважають одним із найкомфортніших: має сучасну мультимедійну систему, систему безпеки Euro NCAP, шість подушок, ABS+ESP і економне споживання пального — близько 6,5 л/100 км.

Однак трапляються випадки, коли навіть досвідченим водіям непросто. Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.

