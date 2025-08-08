Хто може безкоштовно поновити водійські права — рішення уряду

У середу, 6 серпня, Кабмін ухвалив важливе рішення, яке значно полегшить життя громадянам, що постраждали через війну.

Тепер особи, які втратили водійські посвідчення або свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів через воєнні дії — обстріли, пошкодження документів або інші обставини, пов’язані з війною, зможуть відновити ці документи безкоштовно.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, підкресливши, що держава має підтримувати тих, хто зазнав матеріальних втрат і не повинен додатково стикатися з бюрократичними перешкодами в складний час.

Нововведення передбачає скасування адміністративних зборів за відновлення водійських прав і свідоцтв про реєстрацію авто у випадках, коли документи були втрачені через бойові дії.

Як отримати безкоштовне відновлення водійських документів

Громадяни, які втратили водійські посвідчення або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу через воєнні дії, можуть звернутися до найближчого сервісного центру МВС України або подати заявку онлайн через офіційний портал.

Для відновлення документів необхідно надати:

Заяву на відновлення. Документи, що підтверджують особу (паспорт або ID-картка). Документи, які підтверджують втрату через обставини війни (за наявності).

Відновлення здійснюється без сплати адміністративних зборів. За детальною інформацією можна звернутися на гарячу лінію МВС або відвідати офіційний сайт сервісних центрів.

