Скандал із Monobank: Омбудсман з прав людини розпочав перевірку через витік даних

Скандал навколо оприлюднення персональних даних клієнтки одним із топменеджерів Monobank отримав офіційне продовження. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що визнання провини співзасновником банку не звільняє його від відповідальності перед законом.

Про це Омбудсман повідомив у своїх офіційних каналах, наголосивши на неприпустимості використання конфіденційної інформації як інструменту тиску.

Суть конфлікту та реакція омбудсмана

Приводом для втручання Уповноваженого став інцидент, у якому співзасновник Monobank оприлюднив персональні дані клієнтки після публічної дискусії. Попри те, що згодом банкір визнав свою неправоту, Дмитро Лубінець підкреслив, що емоції чи суспільний резонанс не можуть бути виправданням для порушення банківської таємниці.

Визнання помилки не знімає відповідальності! Мною вже відкрито провадження та розпочато перевірку обставин можливого порушення законодавства, — зазначив Лубінець.

Чим це загрожує банку

Наразі офіс Омбудсмана перевіряє дії керівництва банку на відповідність двом ключовим напрямкам:

Захист персональних даних: чи був доступ до інформації законним і чи відповідає її розголошення нормам профільного закону;

Банківська таємниця: чи не було порушено специфічні зобов’язання фінустанови перед клієнтом.

Лубінець окремо акцентував на тому, що персональна інформація громадян не може ставати інструментом публічного тиску чи приниження. За його словами, закон залишається одним для всіх, незалежно від статусу компанії чи медійної популярності її власників.

Омбудсман пообіцяв повідомити про результати перевірки та подальші кроки після того, як його офіс отримає всі необхідні документи та пояснення від банку.

Нагадаємо, що законодавство України передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за незаконне розголошення банківської таємниці та конфіденційних даних громадян.

