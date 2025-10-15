Контент для підлітків під контролем: Instagram вводить суворіші правила

Компанія Meta Platforms Inc., власник соціальної мережі Instagram, оголосила про впровадження нових обмежень для користувачів віком до 18 років, які базуються на системі рейтингу PG-13 від Асоціації кінокомпаній США. Читай у матеріалі про основні положення обмежень та нові функції.

Основні положення нових обмежень

Нові правила, як повідомляє Bloomberg, використовують штучний інтелект для аналізу контенту в Instagram, щоб забезпечити відповідність стандарту PG-13, який дозволяє деякий відвертий матеріал, але з обмеженнями.

Що таке PG-13? Це система вікового рейтингу фільмів та іншого медіаконтенту, яка означає, що рекомендується супровід батьків і не радиться перегляд дітям до 13 років.

Платформа вже забороняла рекомендації графічних чи сексуально відвертих публікацій для підлітків, але тепер розширює заборону на перегляд контенту з нецензурною лексикою, ризикованими трюками та атрибутикою, пов’язаною з марихуаною чи алкоголем. Підлітки також не зможуть шукати терміни, пов’язані з gore (криваві сцени), алкоголем чи іншими ризикованими темами, навіть якщо вони написані з помилками.

…ми будемо робити все можливе, щоб такі випадки були якомога рідше

, — зазначила компанія у своєму блозі.

Крім того, підлітки не матимуть можливості слідкувати за акаунтами, які регулярно поширюють контент 18+, включаючи ті, що містять посилання на платформи на кшталт OnlyFans у біографіях. Якщо користувач уже підписаний на такі акаунти, він більше не бачитиме їхній контент і не зможе з ним взаємодіяти.

Акаунти підлітків автоматично перейдуть у режим PG-13, і користувачі не зможуть змінити ці налаштування без дозволу батьків. Для батьків, які вважають PG-13 недостатньо суворим, вводиться опція Обмежений контент (Limited Content), яка ще більше фільтрує матеріали.

За словами Meta, мета змін — узгодити політику платформи з незалежним стандартом, знайомим батькам, щоб мінімізувати випадки перегляду неприйнятного контенту.

