Для тебе Новини

Контент для підлітків під контролем: Instagram вводить суворіші правила

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 15 Жовтня 2025, 18:00 2 хв.
нові правила інстаграм
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь