Сльозогінний газ, водомети, відсутність компромісу: протести у Франції спалахнули з новою силою

Ми живемо у світі, де щодня щось відбувається. І кожна подія, протест, волевиявлення в тій чи іншій країні нагадує нам — люди борються, демократія досі встановлюється.

Так, цієї ночі у Франції з новою силою забурлили протести проти пенсійної реформи. Про це повідомляє французьке джерело Le Figaro.

Протести у Франції: що відомо

У Парижі та інших містах поліціянти застосували силу проти протестувальників, які вийшли на площі країни та виступили проти пенсійної реформи.

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За повідомленням Le Figaro, висока напруженість спостерігалася між демонстрантами в Ліоні та Ренні. У Ліоні в шостому окрузі запустили феєрверки.

А близько 23:10 у Ренні протестувальників розігнали водометом і сльозогінним газом. Таким чином протестувальників стримували якомога далі від центра.

Euracvit повідомляє, що опозиція готова стояти на площах та боротися проти пенсійної реформи президента Франції Еммануеля Макрона, доки її не скасують.

— Ніщо в тому, як ухвалили закон, не було демократичним, — заявив у неділю в інтерв’ю Journal du Dimanche депутат від крайніх лівих сил Мануель Бомпар, близький соратник Жана-Люка Меленшона.

Реакція Макрона на протести

Також відомо, що президент Макрон уже відреагував на вимоги протестувальників. Він заявив, що йому шкода через відсутність компромісу, оскільки скасовувати реформу він не планує. Водночас він підкреслив, що розуміє гнів громадян.

Чи прийняли цю реформу? Очевидно, що ні. І попри місяці консультацій, консенсус не було знайдено, і я про це шкодую… Ніхто, особливо я, не може залишатися глухим до вимоги соціальної справедливості, — підкреслив він. Новий раунд протестів має відбутися 1 травня.

Що відомо про пенсійну реформу у Франції та коли почалися протести у містах країни, можна дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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