Порушення — майже в кожній: які проблеми виявляють під час перевірок шкіл в Україні

Упродовж 2025 року Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини провів понад 800 моніторингових візитів Україною щодо дотримання прав людини, зокрема прав дитини.

Як виявилось, майже кожна така перевірка виявила порушення — деталі читай у матеріалі.

Діти роками не вчаться, однак обліковуються — ситуація на Закарпатті

Про це написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він навів як приклад ситуацію, яка відбувалася в одному з ліцеїв на Закарпатті.

Я вражений байдужістю і безвідповідальністю компетентних органів, керівників громад, установ, які мали б допомагати дітям зростати у безпечному середовищі.

У навчальному закладі діти не відвідують школу роками, попри це, все ще обліковуються як учні ліцею — все заради того, щоб отримати більше фінансування з держбюджету, зазначив Лубінець.

Навчання відбувається почергово через брак приміщень у класах із замурованими вікнами. Але це не пов’язано з воєнним станом і не зумовлено безпековими чинниками. Це прямий наслідок бездіяльності органу управління освітою та засновника закладу.

Омбудсмен стверджує, що в ліцеї використовують підвальні приміщення приватних будинків замість повноцінного укриття навіть попри те, що вони перебувають у користуванні самого закладу.

Читати на тему Як подати звернення до Уповноваженого з прав людини — покрокова інструкція Як написати правильне звернення та коли чекати відповіді?

Для того щоб скористатися вбиральнею, учні вимушені виходити на вулицю, однак навіть там туалет не забезпечує приватність. Як зазначив Лубінець, такі умови створюють загрозу для здоров’я.

На мою думку, така ситуація з порушенням прав дітей в Україні свідчить не про брак ресурсів, а про системну управлінську безвідповідальність та відчуття безкарності!

Щодо цих порушень ліцею Уповноважений скерував листа до Офісу Генпрокурора, щоб в органі надали оцінку діям відповідальних посадовців.

Раніше ми писали, як написати заяву до поліції онлайн — читай у матеріалі покрокову інструкцію.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!