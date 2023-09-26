Чи піде Зеленський на другий термін президентства? Перша леді України розповіла про своє ставлення

У 2019 році, коли Володимир Зеленський став президентом України, він наголошував, що прийшов лише на один термін. Але за час його правління ситуація в країні суттєво змінилася. І нині у суспільстві час від часу постає питання: чи піде Зеленський на другий термін президенства.

Відповідь на це питання дала перша леді України Олена Зеленська під час виступу на телеканалі CBS Face The Nation, передає видання The Hill.

Чи піде Зеленський на другий термін

За словами Олени Зеленської, вона ще не знає, чи балотуватиметься її чоловік на другий термін. Для неї це складне питання.

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Перша леді України розповіла про своє ставлення до можливості повторної кандидатури свого чоловіка, Володимира Зеленського, на посаду президента. Вона зізналася, що не повністю підтримувала чоловіка, коли той йшов на перший термін. Але якщо він зробить це знову — їй буде вже не так страшно.

Якщо він балотуватиметься вдруге, якщо він вирішить, що це потрібно, то вже є певний досвід. Вже не так страшно, як було вперше, — каже вона.

Олена Зеленська зазначила, що рішення її чоловіка буде залежати від волі українського народу та умов проведення чесних виборів.

Якщо він відчує, що народ не хоче бачити його на цій посаді, то він, ймовірно, не буде балотуватися. Однак вона заявила про свою підтримку незалежно від його рішення.

Зеленський про другий термін президенства

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання щодо другого терміну, не дав однозначної відповіді. В інтерв’ю виданню RTP він сказав: я ніколи у своєму житті не кину свою державу.

Також очільник держави наголосив на декількох чинниках, які можуть вплинути на проведення виборів в Україні найближчим часом. Йдеться про:

людей, що служать на фронті та яким потрібно забезпечити умови для голосування;

громадян України, що виїхали за кордон та мають проголосувати за своїм місцем проживання;

безпеку громадян, враховуючи регулярні обстріли РФ;

кошти, які держава не може витратити на фінансування виборів у той час, як вони потрібні армії.

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