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Пойдет ли Зеленский на второй срок президентства? Первая леди Украины рассказала о своем отношении

Диана Просяник, редактор сайта 26 сентября 2023, 15:01
чи піде Зеленський на другий термін
Фото: Facebook

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