Пойдет ли Зеленский на второй срок президентства? Первая леди Украины рассказала о своем отношении

В 2019 году, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, он подчеркивал, что пришел только на один срок. Но за время его правления ситуация в стране существенно изменилась. И сейчас в обществе время от времени возникает вопрос: пойдет ли Зеленский на второй срок президентства.

Ответ на этот вопрос дала первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на телеканале CBS Face The Nation, передает The Hill.

Пойдет ли Зеленский на второй срок

По словам Елены Зеленской, она еще не знает, будет ли баллотироваться ее муж на второй срок. Для нее это сложный вопрос.

Сейчас также смотрят

Первая леди Украины рассказала о своем отношении к возможности повторной кандидатуры своего мужа, Владимира Зеленского, на пост президента. Она призналась, что не полностью поддерживала мужа, когда тот шел на первый срок. Но если он сделает это снова — ей будет уже не так страшно.

Если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это нужно, то уже есть определенный опыт. Уже не так страшно, как было в первый раз, — говорит она.

Елена Зеленская отметила, что решение ее мужа будет зависеть от воли украинского народа и условий проведения честных выборов.

Если он почувствует, что народ не хочет видеть его на этой должности, то он, вероятно, не будет баллотироваться. Однако она заявила о своей поддержке независимо от его решения.

Зеленский о втором сроке президентства

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос относительно второго срока, не дал однозначного ответа. В интервью изданию RTP он сказал: я никогда в своей жизни не брошу свое государство.

Также глава страны отметил несколько факторов, которые могут повлиять на проведение выборов в Украине в ближайшее время. Речь идет о:

людях, которые служат на фронте и которым нужно обеспечить условия для голосования;

гражданах Украины, которые выехали за границу и должны проголосовать по своему месту жительства;

безопасности граждан, учитывая регулярные обстрелы РФ;

средства, которые государство не может потратить на финансирование выборов в то время, как они нужны армии.

Ранее мы рассказывали о реформах, которые должна провести Украина для получения помощи от доноров США.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.