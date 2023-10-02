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Перелік реформ від США. Подоляк пояснив, чого чекають від України та чи є привід для занепокоєння

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Жовтня 2023, 11:35
Перелік реформ від США — Подоляк про прогрес України
Фото: Сайт президента України

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