Перелік реформ від США. Подоляк пояснив, чого чекають від України та чи є привід для занепокоєння

Україна отримала від США список реформ про боротьбу з корупцією та вимог, які має виконати. Детальніше, чому США надали Україні список реформ лише зараз, як його сприйняла влада та чого вдалося досягти вже — читай у матеріалі.

Перелік реформ від США: Подоляк про прогрес України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів Фактам ICTV, що означає цей список та який прогрес маємо у виконанні реформ і вимог. Українська влада сприйняла його як “робочий момент”.

Я розділив би його на дві частини. Все, що стосується військової допомоги, ніяк не стосується впровадження тих чи інших реформ — економічних, політичних, реформ справедливості тощо.

— Друга складова — це, відповідно, самі реформи, — пояснює Подоляк.

Зараз також дивляться

Реформи у переліку стосуються економіки, політичного простору, свободи слова, справедливості, судової системи тощо.

— Перше — це економіка. Ми маємо вибрати для себе пріоритети. А друге — це прозорість. Мається на увазі контроль суспільства за правоохоронною системою, контроль суспільства через наглядові ради за тими чи іншими підприємствами. Ну і абсолютно конкретно захист інвестицій як таких.

Ключовою реформою Михайло Подоляк вважає побудову нового типу економіки. Для цього потрібно зробити акцент на перспективних галузях розвитку, створити інфраструктуру, яка залучатиме інвестиції та знайти інструмент, аби інвестиції захищати.

Антикорупційні реформи під час війни

Михайло Подоляк розповів, що під час війни шукають і нові способи, як протидіяти корупції та атакувати такі осередки. На думку радника керівника ОП, держава має зменшувати кількість функцій, які можна монетизувати у “сірій” сфері.

У суспільства є вкрай виражений запит на справедливість. Не може бути так, що суспільство платить величезну ціну на фронті і в тилу і, відповідно, донатить ще на ЗСУ, тоді як ми поступово отримуємо дивних доларових мільйонерів, які сидять на державних посадах.

За словами Подоляка, президент чітко реагує на запити суспільства, які відчуває. Як це було з відкриттям декларацій. Він навів приклад успішних держав як таких, що мають партнерство між суспільством та державними інституціями.

США призначили інспектора для контролю за наданою Україні допомогою. Це сигнал про інтегроване партнерство. На думку Подоляка, це символ довіри та бажання побачити відкриту інфраструктуру.

Є аудитори від Пентагону, є аудитори від Держдепартаменту, є загалом люди, це пані Пріцкер, які будуть опікуватися величезними об’ємними фінансовими програмами відновлення та інфраструктури, економіки.

Аудити та контроль стосуватимуться і зброї, постачання та виробництва, відстежування потреб у реальному часі. Допомога від США не перериватиметься навіть попри те, що бюджет країни перебуває на стадії узгодження.

Раніше ми розповідали про важливі кадрові рішення в Україні 27 вересня 2023.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.