Список реформ от США. Подоляк объяснил, чего ждут от Украины и есть ли повод для беспокойства

Украина получила от США список реформ для борьбы с коррупцией и требований, которые необходимо выполнить. Подробнее, почему США предоставили Украине список реформ только сейчас, как его восприняли власти и чего удалось достичь уже — читай в материале.

Перечень реформ от США — Подоляк о прогрессе Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Фактам ICTV, что означает этот список и каков прогресс выполнения реформ и требований. Украинские власти восприняли его, как “рабочий момент”.

Я бы разделил его на две части. Все, что касается военной помощи, никак не касается внедрения тех или иных реформ — экономических, политических, реформ справедливости и т.д.

Вторая составляющая — это, соответственно, сами реформы, — пояснил он.

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Реформы в перечне касаются экономики, политического пространства, свободы слова, справедливости, судебной системы и тому подобное.

— Первое — это экономика. Мы должны выбрать для себя приоритеты. А второе — это прозрачность. Имеется в виду контроль общества за правоохранительной системой, контроль общества через наблюдательные советы за теми или иными предприятиями. Ну и абсолютно конкретно защита инвестиций как таковых.

Ключевой реформой Михаил Подоляк считает построение нового типа экономики.

Для этого нужно сделать акцент на перспективных сферах развития, создать инфраструктуру, которая будет привлекать инвестиции и найти инструмент, чтобы инвестиции защищать.

Антикоррупционные реформы во время войны

Михаил Подоляк рассказал, что во время войны ищут и новые способы, как противодействовать коррупции и атаковать такие очаги. По мнению советника руководителя ОП, государство должно уменьшать количество функций, которые можно монетизировать в серой сфере.

У общества крайне выражен запрос на справедливость. Не может быть так, что общество платит огромную цену на фронте и в тылу, и соответственно донатит еще на ВСУ, в то время как мы постепенно получаем странных долларовых миллионеров, сидящих на государственных должностях.

По словам Подоляка, президент четко реагирует на запросы общества. Как это было с открытием деклараций. Он привел пример успешных государств как таковых, которые имеют партнерство между обществом и государственными институтами.

США назначили инспектора для контроля за предоставленной Украине помощью. Это сигнал об интегрированном партнерстве. По мнению Подоляка, это символ доверия и желания увидеть открытую инфраструктуру.

Есть аудиторы от Пентагона, есть аудиторы от Госдепартамента, есть в целом люди, которые будут заниматься огромными объемными финансовыми программами восстановления и инфраструктуры, экономики.

Аудиты и контроль будут касаться и оружия, поставок и производства, отслеживания потребностей в реальном времени. Помощь от США не будет прерываться даже несмотря на то, что бюджет страны находится на стадии согласования.

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