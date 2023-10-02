Список реформ от США. Подоляк объяснил, чего ждут от Украины и есть ли повод для беспокойства

Украина получила от США список реформ для борьбы с коррупцией и требований, которые необходимо выполнить. Подробнее, почему США предоставили Украине список реформ только сейчас, как его восприняли власти и чего удалось достичь уже — читай в материале.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал Фактам ICTV, что означает этот список и каков прогресс выполнения реформ и требований. Украинские власти восприняли его, как “рабочий момент”.
Я бы разделил его на две части. Все, что касается военной помощи, никак не касается внедрения тех или иных реформ — экономических, политических, реформ справедливости и т.д.
Я бы разделил его на две части. Все, что касается военной помощи, никак не касается внедрения тех или иных реформ — экономических, политических, реформ справедливости и т.д.
Вторая составляющая — это, соответственно, сами реформы, — пояснил он.
Реформы в перечне касаются экономики, политического пространства, свободы слова, справедливости, судебной системы и тому подобное.
— Первое — это экономика. Мы должны выбрать для себя приоритеты. А второе — это прозрачность. Имеется в виду контроль общества за правоохранительной системой, контроль общества через наблюдательные советы за теми или иными предприятиями. Ну и абсолютно конкретно защита инвестиций как таковых.
Ключевой реформой Михаил Подоляк считает построение нового типа экономики.
Ключевой реформой Михаил Подоляк считает построение нового типа экономики.
Для этого нужно сделать акцент на перспективных сферах развития, создать инфраструктуру, которая будет привлекать инвестиции и найти инструмент, чтобы инвестиции защищать.
Михаил Подоляк рассказал, что во время войны ищут и новые способы, как противодействовать коррупции и атаковать такие очаги. По мнению советника руководителя ОП, государство должно уменьшать количество функций, которые можно монетизировать в серой сфере.
У общества крайне выражен запрос на справедливость. Не может быть так, что общество платит огромную цену на фронте и в тылу, и соответственно донатит еще на ВСУ, в то время как мы постепенно получаем странных долларовых миллионеров, сидящих на государственных должностях.
У общества крайне выражен запрос на справедливость. Не может быть так, что общество платит огромную цену на фронте и в тылу, и соответственно донатит еще на ВСУ, в то время как мы постепенно получаем странных долларовых миллионеров, сидящих на государственных должностях.
По словам Подоляка, президент четко реагирует на запросы общества. Как это было с открытием деклараций. Он привел пример успешных государств как таковых, которые имеют партнерство между обществом и государственными институтами.
США назначили инспектора для контроля за предоставленной Украине помощью. Это сигнал об интегрированном партнерстве. По мнению Подоляка, это символ доверия и желания увидеть открытую инфраструктуру.
Есть аудиторы от Пентагона, есть аудиторы от Госдепартамента, есть в целом люди, которые будут заниматься огромными объемными финансовыми программами восстановления и инфраструктуры, экономики.
Есть аудиторы от Пентагона, есть аудиторы от Госдепартамента, есть в целом люди, которые будут заниматься огромными объемными финансовыми программами восстановления и инфраструктуры, экономики.
Аудиты и контроль будут касаться и оружия, поставок и производства, отслеживания потребностей в реальном времени. Помощь от США не будет прерываться даже несмотря на то, что бюджет страны находится на стадии согласования.
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