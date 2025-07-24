Підробка документів в Україні: відповідальність, зміни, наслідки у 2025

У сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані воєнного часу та активно адаптує своє законодавство до викликів безпеки й цифрової трансформації, питання підробки документів набуло ще більшої актуальності. Зловживання документами стало не лише способом ухилення від мобілізації чи виїзду за кордон, а й засобом фальсифікації у фінансовій, освітній та медичній сферах — зокрема у зв’язку з COVID‑19.

У 2025 році законодавство України зазнало низки важливих змін, що посилили відповідальність за підробку та використання фальшивих документів. Особливу увагу приділено службовим особам, медичним працівникам та організованим групам.

У цьому матеріалі розглянемо, яке покарання передбачене чинним Кримінальним кодексом та які нові статті було введено.

Яка відповідальність за підробку документів в Україні

Що вважається підробкою документів

Згідно з Кримінальним кодексом України, підробкою вважається:

виготовлення, внесення неправдивих відомостей або зміна вже наявного документа.

використання підробленого документа.

службове підроблення – коли це вчиняє посадова особа у своїй роботі.

У яких випадках це кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає, якщо:

Підроблений документ використовується як офіційний (паспорт, довідка, медичне свідоцтво, посвідчення). Особа свідомо використовує фальшивий документ (навіть якщо не підробляла сама). Посадова особа вносить неправдиві дані у службові документи.

Підробка пов’язана з воєнним станом, наприклад:

ухилення від мобілізації,

підроблені довідки про інвалідність або “непридатність”,

використання підроблених сертифікатів, прикордонних дозволів.

Умови воєнного стану автоматично посилюють відповідальність (ст. 67 ККУ — обтяжуючі обставини).

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Яка відповідальність у 2025 році за ККУ

Стаття ККУ Опис Покарання у 2025 році Ст. 358 ч. 1 Підробка офіційних документів Штраф до 17 000 ₴, арешт до 6 міс., або до 2 років обмеження волі Ст. 358 ч. 4 Використання підробки До 2 років обмеження волі або штраф Ст. 366 ч. 1 Службове підроблення До 3 років обмеження волі, штраф до 68 000 ₴ + заборона обіймати посаду Ст. 366 ч. 2 З тяжкими наслідками До 5 років ув’язнення Нові ст. 321‑3 Підробка медичних документів Штраф до 170 000 ₴ або до 3 років позбавлення волі Воєнний стан Обставини, які обтяжують Суд може призначити суворіше покарання в межах статті Підробка документів в Україні — це не просто адміністративне порушення, а серйозний кримінальний злочин, який у 2025 році карається ще суворіше в умовах війни. Важливо усвідомлювати, що навіть користування чужим фальшивим документом тягне за собою відповідальність. Участь посадових осіб, медиків або організованих груп лише поглиблює провину. Довіра до документів — це довіра до держави. Не варто ризикувати свободою заради тимчасової вигоди. Ще раніше ми розповідали хто втрачає відстрочку від мобілізації: зміни в правилах для студентів після 25 років.

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