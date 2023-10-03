Зручні оновлення: вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти в Дії

Втрачати кошти — це завжди великий удар для будь-кого. Та особливо ця неприємна ситуація вибиває землю з-під ніг у воєнний час.

Тому Дія разом з Фондом гарантування вкладів запустили нову послугу, завдяки якій вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти в Дії.

Тепер не потрібно ходити в банки та витрачати зайвий час, щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків.

Як пише віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вкладники з будь-якого селища чи містечка можуть подати заяву онлайн в Дії.

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Отримати відшкодування можна буде на свій рахунок протягом трьох днів.

Послугою можуть скористатись вкладники 34 банків, які збанкрутували, внаслідок чого має бути відшкодовано 3,2 млрд грн.

Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу у світі, щоб кожен українець отримував послуги зручно й просто. Без бюрократії та корупції.

Також за допомогою Дії можна буде отримати й допомогу у разі для відбудови оселі. Читай, що відомо про державну програму з відновлення пошкодженого житла єВідновлення.

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