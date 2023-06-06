Хто підійматиме ВВП? Скільки українців лишилося в Україні, а скільки виїхало

Через повномасштабну війну мільйони людей були змушені покинути рідну домівку. За рік життя за кордоном чимало з них вже облаштували нове життя й вирішили не повертатися.

Хтось не витримав туги за домом і повернувся навіть попри війну. А хтось тримає напоготові валізи, бо збирається повернутися одразу після перемоги. Та яка демографічна ситуація в Україні зараз і чим загрожує сьогоднішня тенденція?

Український інститут майбутнього (UIF) — незалежний аналітичний центр, який прогнозує зміни та моделює можливі сценарії розвитку подій в Україні підрахував, скільки людей не повернулися з-за кордону й скільки українців лишилися, щоб працювати?

Скільки українців не повернулося і чому це проблема

За підрахунками, з початку повномасштабного вторгнення 8,6 млн українців не повернулися в Україну. А це означає, що станом на травень 2023 року постійне населення України становить 29 млн осіб.

З усього населення, яке перебуває в Україні, працюють лише 9,1-9,5 млн людей. Якщо відняти з рівняння бюджетників, залишиться ще менше — близько 6-7 млн осіб, які здатні працювати.

Вони і є “упряжка”, яка везе на собі інших 22-23 млн осіб, а саме людей на утриманні держави: пенсіонерів, дітей, учнів, безробітних тощо, а також працівників бюджетної сфери.

У чому проблема

Проблема полягає не лише у тому, що працювати здатен маленький відсоток населення. Коефіцієнт фертильності — здатності до репродуктивної функції, вже впав нижче одиниці.

В UIF пояснили, що для зростання чисельності населення цей коефіцієнт повинен перевищувати позначку у два. Якщо ж нічого не змінювати, у перспективі кількох років пенсіонерів в Україні буде вдвічі більше, ніж тих, хто працює.

Саме тому питання демографії має бути озвучене президентом України як пріоритетне на сьогодні і яке потребує невідкладних заходів, зазначили в Інституті майбутнього.

Перед українцями стоїть важливе завдання: тримати економіку України, розвивати її, брати відповідальність за зміни в країні на краще тощо.

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