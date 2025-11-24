Має поважати суверенітет країни: США та Україна підготували рамковий документ миру

23 листопада 2025 року представники України та Сполучених Штатів Америки зустрілися у Женеві, Швейцарія, задля обговорення мирної угоди, запропонованої американською стороною. Читай у матеріалі, на що були спрямовані переговори та чого на них змогли досягти.

Рамковий документ миру: що відомо

Як зазначають на сайті Президента України, переговори виявилися конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги. Обидві сторони переговорів визнали зустрічі досить продуктивними — обговорення мирної угоди продемонстрували суттєвий прогрес у визначенні подальших кроків та узгодженні певних позицій.

Майбутня угода має поважати суверенітет нашої країни, а також забезпечити стійкий та справедливий мир.

За підсумками переговорів у Женеві, було підготовлено оновлений та більш детально опрацьований документ щодо миру. Остаточні рішення щодо цього рамкового документа ухвалюватимуть президенти США та України.

Крім того, делегації України та Сполучених штатів домовилися інтенсивно працювати над спільними пропозиціями найближчими днями. Крім цього, сторони підтримуватимуть тісний контакт з європейськими партнерами під час подальшого просування процесу.

Обидві сторони готові й надалі працювати разом задля досягнення миру, що гарантуватиме Україні насамперед безпеку, стабільність та відновлення.

