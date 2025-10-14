У Києві чоловіка скинули з крісла колісного — поліція відреагувала

У мережі шириться відео, на якому троє чоловіків б’ють військового у формі та скидають його з крісла колісного просто на асфальт. Кадри викликали хвилю обурення — люди пишуть, що серце стискається від побаченого, і вимагають покарати нападників.

У поліції Києва відреагували одразу. З’ясували, що інцидент стався на вулиці Паньківській, у центрі столиці. На місце виїхали патрульні та слідчо-оперативна група Голосіївського району.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації, — йдеться в повідомленні.

Хто саме організував цю виставу і навіщо — поки що невідомо. Слідчі встановлюють усіх учасників відео, перевірка триває.



