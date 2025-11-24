У Львові вранці сталася надзвичайна подія біля однієї зі шкіл Сихівського району. Суперечка між двома батьками школярів завершилася бійкою, а потім — пострілами з травматичної зброї. Про це пише поліція Львівської області.

Попередньо відомо, що між двома батьками учнів сталась сварка у приміщенні однієї зі шкіл, яка згодом на вулиці переросла у бійку. Під час конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента, — йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що обоє чоловіків після інциденту звернулися по медичну допомогу. Одного з них госпіталізували.

Правоохоронці працюють на місці події, опитують свідків та встановлюють деталі. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ — хуліганство із застосуванням зброї.

У межах розслідування слідчі зʼясовують, що стало причиною конфлікту та за яких обставин пролунали постріли.

Зброя у школі — це величезна трагедія! Нині українці мають усвідомлювати, як важливо говорити зі своїми дітьми про небезпеку зброї та правила поводження з нею. Раніше ми ексклюзивно розповідали поради психологині, як говорити з дитиною про зброю, щоб уникнути трагедії.

