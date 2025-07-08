Укрзалізниця змінює графік поїздів через негоду — яких регіонів стосується

Укрзалізниця повідомляє, що через несприятливі погодні умови в графіках пасажирських потягів виникли певні відхилення. Це першою чергою стосується поїздів, що їдуть за кордон.
Укрзалізниця повідомила про зміни графіку через шторм на Закарпатті
Через штормові погодні умови на Закарпатті, а також у Словаччині та Угорщині стали причиною змін у графіках пасажирських поїздів.
Зокрема через негоду угорська та словацька залізниці затримують такі рейси:
- №143/750 з Відня й Будапешта;
- №617/964 з Братислави.
Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами. У Чопі їх забере поїзд Укрзалізниці №28.
Час затримки й відправки українського рейсу визначать з урахуванням часу доїзду автобусів. Координувати дії будуть диспетчери всіх трьох країн. Оперативні зміни можливі залежно від розвитку ситуації насамперед в Угорщині.
Через негоду пошкоджені контактні мережі поблизу Баркасова та Сколе. Це вплине на графік таких поїздів:
- №9 Київ — Будапешт;
- №82 Чоп — Київ;
- №14 Солотвино — Київ;
- №38 Мукачево — Одеса;
- №749 Київ — Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.
Усі відхилення від графіка можна переглянути на порталі uz-vezemo.
Нагадаємо, що у травні фіксували затримку потягів у Карпатах через провалля ґрунту. Для перевезення пасажирів використовували автобуси та резервні вагони.
Тим часом в Україні запустили нові плацкартні вагони. Тепер там є розетки, USB-порти, регулятори освітлення, шафи для речей та багато іншого.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!