Проекту ще немає: коли планують відкрити ділянку метро Либідська-Деміївська

Рух київського метро ускладнився через зупинку руху поїздів між станціями Либідська та Деміївська. Причиною стали тріщини у тунелі, через що рух потягів міг бути небезпечним для пасажирів.

Кияни чекають на відновлення роботи метро, адже цей транспорт значно спрощує побудову їхніх маршрутів. Стало відомо, коли відновлюватимуть роботу пошкодженої ділянки метро.

Коли відновлять роботу станцій метро Либідська-Деміївська

Депутат Київської міської ради, член тимчасової контрольної комісії щодо аварійної ситуації на метрополітені Тарас Козак повідомив у Facebook, що відновлення пошкодженої ділянки тунелю метро між станціями Либідська і Деміївська в Києві планується на початок червня.

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Її повністю перебудовуватимуть, однак вартість ремонту досі невідома, адже немає проекту. Відкритим залишається питання, чиїм коштом буде проводитися ремонт.

Він розповів, що поверхню місця аварії укріплюють, щоб могла працювати важка техніка.

— Планується вирити котлован та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 м, додатково посилити його шляхом хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркаса всередині тунелю, — пояснив Козак.

На проблемній ділянці фахівці вже демонтували колії, знеструмили її, а також встановили спеціальні конструкції на ділянці 72 м. Встановлені ще в грудні маячки показують, що руйнування тунелю не відбувається.

Тарас Козак також нагадав, що потенційні проблеми з експлуатацією були закладені при проектуванні станції метро Деміївська та тунелів. Станція Деміївська — єдина в Києві, яка розташована на сильно зволожених ґрунтах — біля річки Либідь і Совка. Бажано було будувати станцію, як і тунелі Либідська-Деміївська та Деміївська-Голосіївська значно глибше, у твердому ґрунті.

Раніше ми розповідали про човниковий рух між метро Теремки-Деміївська. Читай, як це працює, за посиланням.

Фото: КМДА

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