Проекта еще нет: когда планируют открыть участок метро Лыбидская-Демеевская

Проезд в киевском метро осложнился из-за приостановки движения поездов между станциями Лыбидская и Демеевская. Причиной стали трещины в тоннеле, из-за чего движение поездов могло быть опасным для пассажиров.

Киевляне ждут возобновления работы метро, ведь этот транспорт значительно упрощает построение их маршрутов. Стало известно, когда будут восстанавливать работу поврежденного участка метро.

Когда возобновят работу станций метро Лыбидская-Демеевская

Депутат Киевского городского совета, член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации на метрополитене Тарас Козак сообщил в Facebook, что восстановление поврежденного участка тоннеля метро между станциями Лыбидская и Демеевская в Киеве планируется на начало июня. Его будут полностью перестраивать, однако стоимость ремонта до сих пор неизвестен, ведь нет проекта. Открытым остается вопрос, за чей счет будет проводиться ремонт.

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Он рассказал, что поверхность места аварии укрепляется, чтобы могла работать тяжелая техника.

— Планируется вырыть котлован и провести дополнительные экспертизы состояния почвы. Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 м, дополнительно усилить его путем химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля, — объяснил Козак.

На проблемном участке специалисты уже демонтировали пути, обесточили его, а также установили специальные конструкции на участке 72 м. Установленные еще в декабре маячки показывают, что разрушения тоннеля не происходит.

Тарас Козак также напомнил, что потенциальные проблемы с эксплуатацией были заложены при проектировании станции метро Демеевская и тоннелей. Станция Демеевская — единственная в Киеве, расположенная на сильно увлажненных почвах — у реки Лыбидь и Совка. Желательно было строить станцию, как и туннели Лыбидская-Демеевская и Демеевская-Голосеевская значительно глубже, в твердом грунте.

Ранее мы рассказывали о челночном движении между метро Теремки-Демеевская. Читай, как это работает по ссылке.

Фото: КГГА

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