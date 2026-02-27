Вперше в історії: Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН

Білий дім офіційно підтвердив, що перша леді США Меланія Трамп головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН у понеділок, 2 березня 2026 року.

Виступ першої леді буде зосереджений на темі Діти, технології та освіта в умовах конфлікту, що є продовженням її багаторічної діяльності, спрямованої на захист прав та добробуту підростаючого покоління.

Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН — чому це важливо

Головування Меланії Трамп стане історичним моментом для американської дипломатії: це перший випадок в історії, коли дружина чинного президента США очолить засідання Ради Безпеки.

Традиційно цю роль виконують високопосадовці або постійні представники держав, проте Білий дім вирішив використати цей майданчик для привернення уваги до гуманітарних аспектів міжнародної безпеки.

Мета сесії — продемонструвати освіту як ключовий інструмент для формування толерантності та підтримки глобального миру. В умовах сучасних конфліктів, де технології стають як загрозою, так і можливістю для навчання, перша леді планує наголосити на важливості безпечного доступу дітей до знань.

Таке лідерство пані Трамп підкреслює пріоритетність питань миру та безпеки через призму соціального розвитку та інновацій.

