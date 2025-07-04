Рекордна активність: понад 100 тисяч кабінетів вступників відкрито

Станом на 3 липня 2025 року, вступна кампанія в Україні набирає обертів, демонструючи значну активність серед абітурієнтів.

За останніми даними, загальна кількість зареєстрованих електронних кабінетів для вступу до закладів вищої та фахової передвищої освіти майже досягла 106 тисяч (105 998).

Про це повідомляє Державне підприємство ІНФОРЕСУРС.

Свіжа статистика реєстрацій та подачі заяв

Ці кабінети розподілені між різними освітніми рівнями таким чином:

Після 9 класу: 44 916 вступників, які закінчили базову середню освіту, вже створили свої кабінети.

44 916 вступників, які закінчили базову середню освіту, вже створили свої кабінети. Після 11 класу: Найбільша категорія — 49 589 абітурієнтів з повною загальною середньою освітою.

Найбільша категорія — 49 589 абітурієнтів з повною загальною середньою освітою. Диплом кваліфікованого робітника: 884 особи реєструються для подальшого навчання.

На основі НРК5 (молодший бакалавр, молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр): 5 950 вступників продовжують свою освіту.

5 950 вступників продовжують свою освіту. На основі НРК6 (бакалавр): 4 500 осіб готуються до вступу на магістратуру або інші програми.

4 500 осіб готуються до вступу на магістратуру або інші програми. На основі НРК7 (спеціаліст, магістр): 159 вступників, які вже мають вищу освіту, реєструються для подальшого навчання.

Щодо поданих заяв, їхня кількість вже перевищила 39 тисяч (39 072).

Важливо зазначити, що наразі ця статистика стосується виключно заяв на вступ до закладів фахової передвищої освіти для випускників 9-х класів.

Ці показники є ключовими для моніторингу прогресу вступної кампанії 2025 року та демонструють високий рівень зацікавленості молоді у здобутті якісної освіти в Україні.

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