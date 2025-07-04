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Рекордна активність: понад 100 тисяч кабінетів вступників відкрито

Марія Дзюба, редакторка сайту 04 Липня 2025, 13:00
Рекордна активність: понад 100 тисяч кабінетів вступників відкрито
Фото Pexels

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