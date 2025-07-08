Як картопля ламає економіку РФ: чому овоч тепер по ціні делікатесу

Росія вже відчула гострий дефіцит картоплі — одного з найважливіших продуктів у раціоні населення. За останній рік ціна на цей овоч злетіла на рекордні 167%, що стало найбільшим зростанням серед усіх харчових товарів.

Про це пише BBC.

Економічна криза і наслідки санкцій

Цю проблему неодноразово визнавали навіть на найвищому рівні: у травні кремлівський диктатор Володимир Путін послався на слова Олександра Лукашенка, який заявив, що Білорусь продала всі свої запаси картоплі Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася під найбільш жорсткими санкціями у світі.

Блокування фінансових операцій, обмеження на імпорт і експорт, а також дефіцит робочої сили викликали зростання інфляції, що серйозно вплинуло на вартість основних харчові продукти.

Картопля, яка традиційно є базовим продуктом у раціоні більшості росіян, здорожчала рекордними темпами.

Міністр економіки Росії Максим Решетніков нещодавно визнав, що країна знаходиться на межі економічної рецесії.

Чому саме картопля

Картопля в Росії — це не просто овоч, це символ стабільності і харчового добробуту. Експерти називають її товаром Гіффена, тобто таким продуктом, попит на який зростає разом з ціною — незвичне явище, що порушує класичний закон попиту.

Якщо люди почуваються біднішими, вони замінюють більш дорогі продукти картоплею, яка залишається відносно дешевим і ситним варіантом.

Водночас поганий врожай через несприятливі погодні умови та обмежена пропозиція також посилюють дефіцит.

Наслідки для російського суспільства

За словами колишньої радниці Центрального банку Росії Олександри Прокопенко, Росія стоїть на межі стагфляції — стану, коли економічне зростання зупиняється, а інфляція залишається високою. Це може призвести до серйозних соціальних і економічних проблем.

Анонімний економіст, зауважує, що воєнна економіка Путіна вичерпала свій потенціал — запас робочої сили, здатної ефективно працювати у військовому виробництві, майже вичерпаний. Відтак підприємства вже не можуть так само швидко нарощувати виробництво, що стримує економіку.

Новий середній клас і соціальний ліфт війни

Цікаво, що війна одночасно створила новий прошарок населення, який отримує доходи через участь у бойових діях.

За даними Oxford Economics, сім’ї військових отримують від держави від 20 000 до 35 000 доларів США лише за вступ до армії, а також щомісячну зарплату, вищу за середню по країні. Це дозволяє їм підвищувати рівень життя, купувати квартири та автомобілі.

Водночас ліберальний середній клас, який сформувався на початку 2000-х і переважно працював у приватному секторі, після початку війни масово виїхав з Росії, залишаючи економіку без одного з основних споживачів.

Що буде далі

Російські експерти відзначають, що частина населення справді біднішає, відчуваючи тиск інфляції і санкцій, тоді як інша — навпаки, збільшує свої доходи завдяки військовій службі та пов’язаним з нею виплатам. Ця нерівність поглиблює соціальні розриви і посилює нестабільність у країні.

Економісти попереджають, що через тривалі санкції Росія навряд чи зможе відновити високі темпи економічного зростання у найближчі роки. Проте країна поки що далеко від повного фінансового краху.

У Росії звикли до складних умов життя і знизили свої очікування, що дозволяє владі зберігати контроль попри численні проблеми.

Нещодавно Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ. Читай, що саме туди увійшло.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.