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Як картопля ламає економіку РФ: чому овоч тепер по ціні делікатесу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 08 Липня 2025, 18:00
Як картопля ламає економіку РФ: чому овоч тепер по ціні делікатесу
Фото Unsplash

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