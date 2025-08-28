Потяги Укрзалізниця затримуються через атаку: графік на 28 серпня

Російська нічна атака на Київ 28 серпня завдала збитків і Укрзалізниці. У компанії повідомили, що удар прийшовся на парк швидкісних поїздів Інтерсіті+. Розгорілася пожежа, яку вдалося ліквідувати. Через це змінюється рух потягів на 28 серпня.

Укрзалізниця: затримка поїздів сьогодні

В УЗ пишуть, що російський удар по цивільному пасажирському рухомому складу був цілеспрямованим.

Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

Нині працівники компанії докладають максимум зусиль, аби на рейки вийшли якомога більше потягів. Жоден рейс не скасовується, проте будуть затримки. УЗ виводить підмінний рухомий склад.

Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури.

Відомо про пошкодження залізниці у Козятині. Тож усі потяги, що йдуть через Козятин, матимуть затримки.

Затримка потягів Укрзалізниця 28 серпня

Потяги, які курсують між Києвом та Львовом, сьогодні рухатимуться за альтернативним маршрутом: Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

Також тим, хто їде до або з Тернополя, організували пересадку на станції Красне. Це стосується потягів №21 та № 103.

Потяги через Жмеринку на Київ, які перебувають у Козятині, приїдуть із затримкою у понад 5 годин:

№106 Одеса — Київ.

№74 Перемишль — Харків.

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Інтерсіті, що їхатимуть з Києва, відправляться із затримкою до 2 годин:

№743 Київ — Львів;

№732 Київ — Запоріжжя;

№722 Київ — Харків;

№712 Київ — Краматорськ.

Міжнародний поїзд №23 Київ — Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Залізничники максимально намагатимуться нагнати потяги, аби затримки були найкоротшими. Пасажири з Києва, які не змогли відправитися через тривогу, поїдуть іншими потягами за старими квитками.

Зміна руху приміських потягів 28 серпня

На сьогодні змінюється графік руху і приміських потягів. УЗ повідомляє про такі зміни:

Сьогодні тимчасово скасовуємо курсування поїздів: №6671 та №6676 Святошин – Немішаєве – Святошин. Скасовується потяг №6206 Козятин-1 – Фастів-1.

Також приміські потяги у напрямку Гребінки та Яготина рухатимуться без посадки/висадки пасажирів на станціях Фармацевтична, Лісництво, депо Дарниця. Це стосується потягів №6804 Київ – Гребінка, №6806 Київ – Яготин, №6808 Київ-Волинський – Гребінка.

Усі потяги, що прибувають або відбувають зі станції Козятин-1, мають затримки понад дві години. З коротшими затримками, від 30 хвилин, рухатимуться потяги на ділянці Буча – Ірпінь – Біличі.

Сьогодні варто бути обережними. Перевіряй карту повітряних тривог.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!