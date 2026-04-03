Зміни в мобілізації після трагедії у Львові: Міноборони анонсувало реформи

Міністерство оборони України офіційно відреагувало на резонансну трагедію, що сталася у Львові. У відомстві наголосили, що сьогодні оборона держави тримається на військовослужбовцях, які виконують свої обов’язки в різних регіонах та на різних посадах, зокрема й тих, що не передбачають безпосередньої участі в бойових діях.
Будь-який напад на людину у формі розцінюється як дія проти самої України, незалежно від того, де це сталося — на передовій чи в тилу.
Зміни в мобілізації після трагедії у Львові: офіційна заява відомства
У Міноборони підкреслили, що на вбивцю військового чекає невідворотне покарання. Це єдина допустима позиція держави у відповідь на подібні злочини.
Водночас визнали, що сама система набору до війська не є досконалою. Анонсовані зміни в мобілізації спрямовані на виправлення наявних недоліків.
Керівництво оборонного сектору зауважило, що хоча система потребує негайного оновлення, жодні її внутрішні проблеми не можуть бути виправданням для вбивства.
Обговорюючи зміни в мобілізації після трагедії у Львові, у міністерстві наголосили на важливості поваги до захисників, які забезпечують правопорядок та оборону в тилу:
Той, хто вбиває військового — на фронті чи в тилу — діє проти України. На вбивцю чекає невідворотне покарання. Система мобілізації потребує змін, і вони будуть впроваджені найближчим часом. Але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство.
Міністерство оборони висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Світла пам’ять захиснику.
Нагадаємо, що у Львові цивільний вбив працівника ТЦК ударом ножа в шию.
