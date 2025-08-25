Доведеться купляти самим? У МОН відповіли, чи встигли надрукувати підручники для шкіл

Новий навчальний рік вже скоро розпочнеться. Чи не щороку батьки переймаються: чи встигне МОН надрукувати та доставити підручники для навчання дітей?

Можливо, це спогади з часів, коли через різні махінації батькам доводилося купувати підручники самостійно. Та чи доведеться робити так і цього навчального року?

Більше про підручники на навчальний рік розповів Оксен Лісовий під час конференції Серпнева 2025: освіта для мінливого світу. РБК-Україна розповіла деталі, ми переповідаємо головне.

Підручники на навчальний 2025-2026 рік

За словами міністра освіти Оксена Лісового, підручники для навчання до українських шкіл, як правило, встигають доставити до 1 вересня.

Окрім того, МОН створює резерв підручників не лише для українських шкіл, а й для українських навчальних осередків за кордоном.

— Це не тільки школи, а й різноманітні самоорганізовані громадські організації. Ці осередки залишають нам заявки, яка кількість підручників їм потрібна, і ми пересилаємо, — пояснив Лісовий.

Раніше також йшлося про друк книг мовою Брайля. Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова зазначила, що наразі надруковано не всі підручники для дітей з особливими освітніми потребами.

За її словами, така категорія книг адаптується після експертизи основних підручників.

— Така сама ситуація і з перекладними підручниками. Тобто це означає, що підручники шрифтом Брайля не можуть бути надруковані, поки не завершені всі попередні інстанції, — зазначила Кузьмичова.

1 вересня — це свято не лише для дітей, а й для вчителів. Що подарувати вчителю на 1 вересня, читай за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!