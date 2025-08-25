Для тебе Освіта

Доведеться купляти самим? У МОН відповіли, чи встигли надрукувати підручники для шкіл

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Серпня 2025, 14:00
підручники для школи
Підручники для шкіл Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь