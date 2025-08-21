Що потрібно складати на журналіста у 2025 році: який предмет найкраще обрати додатковим

Навчання на спеціальності C7 Журналістика(раніше — 061 Журналістика) стає можливим після закінчення 9 класу — в коледжі та після 11 класу — в ЗВО. Читай у матеріалі, які кроки треба здійснити, щоб вступити на навчання на журналіста у 2025 році.

Що потрібно складати на журналіста після 9 класу

Для вступу до коледжу на журналіста потрібно написати мотиваційний лист, із поясненням та короткою історією життя, чому ти хочеш навчатись саме на цій спеціальності, та пройти індивідуальну співбесіду. Щодо предметів, які необхідно здати для вступу, то цю інформацію слід дивитись у правилах прийому самого коледжу, адже у кожного закладу свої правила вступу.

Слід зауважити, що до деяких коледжів можна вступити лише за мотиваційним листом, без проходження індивідуальної співбесіди.

Що потрібно складати на журналіста в Україні після 11 класу

Щодо вступу на журналіста після закінчення школи: необхідно скласти національний мультитест (НМТ), у якому обов’язковими предметами є: українська мова, математика та історія України, а також додатковий предмет на вибір(іноземні мови, фізика, хімія, біологія, географія, українська література).

Найкращий предмет, який можна обрати задля майбутнього вступу на журналістику — іноземна мова, адже коефіцієнт з цього предмету — 0.5, що є найвищим серед інших предметів. Трошки гірший коефіцієнт має українська література — 0.4. Фізика, хімія та географія мають коефіцієнт 0.3, тоді як біологія лише 0.2.

Варто зазначити, що вступати на журналіста можна попри обраний додатковий предмет, але чим вищий коефіцієнт — тим вищий вийде середній бал і тим вище ти перебуватимеш у рейтинговому списку вступників.

Навчання на журналіста: університети, які найкраще готують журналістів

Львівський національний університет імені Івана Франка

У цьому закладі базується одна з найпотужніших навчальних шкіл журналістики в Україні, тому на цей університет слід звернути увагу, якщо тебе приваблює ця спеціальність. Виш пропонує гарні умови навчання та потужний педагогічний склад, хоча в мережі відгуки різняться.

Національний університет Львівська політехніка

За 2024 рік ЗВО займав 3 місце у топ-200 закладів вищої освіти в Україні — вагома причина взяти до уваги цей заклад. Тут гарантується високий рівень навчання та кваліфікований склад викладачів.

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку

Це один з провідних вишів України у галузі зв’язку загалом і телекомунікацій та інформаційних технологій, який точно гідний твоєї уваги. Відгуки у мережах про нього дуже позитивні.

Загалом кожен універ має свої переваги та недоліки, і кожна людина буде обирати свій навчальний заклад за власними побажаннями, бо як ми бачимо, відгуки про ЗВО є як і хороші, та і не дуже.

Журналістика — це перспективний напрямок, де можна розвивати власні навички комунікації, грамотного письма і не тільки. Читай, що думають щодо цього журналісти Вікон СТБ та Фактів ICTV та звідки вони беруть натхнення на нові виклики.

