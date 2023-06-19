“Після всіх новин та історій боюсь бути зґвалтованою. Чи реально взагалі позбутися цього страху?”

Після пережитого під час повномасштабного вторгнення багато українок та українців ахнули від побаченого на деокупованих територіях. Російські окупанти ґвалтували та вбивали мирних мешканців, знущалися не лише з жінок, а й з дітей.

Тепер поширеним страхом стало переживання про зґвалтування. Чи реально позбутися цього страху та чому він нав’язливо з’являється у нашому житті, пояснила психологиня Анастасія Забела.

— Якщо мова йде про нав’язливі думки з приводу сексуального насильства, то це є причиною звернутися до спеціаліста. Адже постійний страх може погіршувати твій загальний стан, впливати на роботу організму.

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Якщо ж говорити про саму природу страху та негативу, який він несе, то тут варто починати з того, аби визнати наявність такого страху.

Будь-яка реакція на ненормальні події, є нормальною. І це варто пам’ятати.

У такому випадку варто поділити ситуацію на дві ймовірності. Наприклад, якщо ти знаходишся в безпеці, тоді напиши на аркуші паперу причини, чому така ситуація не відбудеться з тобою. Таким чином, раціоналізовуючи свій страх, ти зможеш напрацювати техніку, яка почне тебе заспокоювати.

З іншого боку, ти можеш також написати власний план дій, якщо така ситуація може з тобою відбутися.

Така коротенька інструкція не лише заспокоюватиме тебе у випадку нав’язливих думок, а й справді може стати корисною у критичній ситуації.

На жаль, нині ми живемо в такий час, коли у пам’яті просто необхідно мати знання на всі випадки життя. Що робити під час та після зґвалтування, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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