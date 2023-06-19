Поради

“Після всіх новин та історій боюсь бути зґвалтованою. Чи реально взагалі позбутися цього страху?”

Відповідає
Анастасія Забела
Анастасія Забела

Психологиня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Червня 2023, 17:00
Страх бути зґвалтованою
Фото: Pexels

Поради

“Після всіх новин та історій боюсь бути зґвалтованою. Чи реально взагалі позбутися цього страху?”
Відповідає
Анастасія Забела
Анастасія Забела
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