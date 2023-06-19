“После всех новостей и историй я боюсь быть изнасилованной. Реально ли вообще избавиться от этого страха?”

После пережитого во время полномасштабного вторжения многие украинцы и украинки ахнули от увиденного на деоккупированных территориях. Российские оккупанты насиловали и убивали мирных жителей, издевались не только над женщинами, но и над детьми.

Теперь распространённым страхом стало переживание об изнасиловании. Реально ли избавиться от этого страха и почему он навязчиво появляется в нашей жизни, объяснила психолог Анастасия Забела.

— Если речь идет о навязчивых мыслях по поводу сексуального насилия, то это является причиной обратиться к специалисту. Ведь постоянный страх может усугублять твое общеё состояние, влиять на работу организма.

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Если же говорить о самой природе страха и негатива, который он несет, то следует начинать с того, чтобы признать наличие такого страха.

Любая реакция на ненормальные события является нормальной. И это следует помнить.

В таком случае следует разделить ситуацию на две вероятности. К примеру, если ты находишься в безопасности, тогда напиши на листе бумаги причины, почему такая ситуация не произойдет с тобой. Таким образом, рационализируя свой страх, ты сможешь наработать технику, которая станет тебя успокаивать.

С другой стороны, ты можешь написать собственный план действий, если такая ситуация с тобой может произойти.

Такая краткая инструкция не только будет успокаивать тебя в случае навязчивых мыслей, но действительно может стать полезной в критической ситуации.

К сожалению, сейчас мы живем в такое время, когда в памяти просто необходимо иметь знания на все случаи жизни. Что делать во время и после изнасилования, мы рассказывали в нашем другом материале.

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