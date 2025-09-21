Не по гриби, а за звичками: чому осінь — ідеальний час прокачати себе

Осінь — час, коли відкривається друге дихання. В передчутті змін ми прагнемо почати все з нуля. Окрім природної новизни, яка приходить з кожним новим сезоном, осінь є вдалим періодом для формування здорових звичок.

Здебільшого на це впливає ефект нового початку, коли людина пропонує сама собі чисту сторінку та залишає минуле позаду. Психологиня Саба Лур’є в розмові з Real Simple розповіла, як скористатися осінню для формування нових звичок.

Чому восени нам хочеться почати все спочатку

Таке прагнення часто пов’язане з новим відліком часу та початком чогось нового. Ми можемо відчувати щось подібне на початку року чи після дня народження. А іноді нам вистачає навіть звичайного понеділка, з якого, як відомо, всі ми хоча б раз починали нове життя.

Ефект нового початку стає особливо корисним восени, оскільки мозок запрограмований асоціювати початок осені з початком навчального семестру. Навіть коли ми закінчуємо школу, цей ефект досі зберігає свій психічний вплив.

— Після того, як ми асоціювали вересень як початок навчального року протягом усього дитинства та юності, навіть у ранньому дорослому віці ми досі сприймаємо осінь як важливий маркер часу, — пояснює фахівчиня.

Літо спонукає нас проводити більше часу поза будинком або шукати можливості для активного відпочинку. Водночас восени дні стають коротшими, багато подій добігає кінця, тому це може спонукати нас розпочати проекти, які ми, можливо, відкладали.

Як почати формувати здорові звички восени

Ефект нового початку може бадьорити та спонукати нас до дії. Ось які практичні способи допоможуть перетворити перехід на осінь на переосмислення життя.

Визнач свої цінності

Перш ніж формувати нові звички та займатися новими хобі, важливо дійсно знати свої цінності. Можна скласти список того, що є дійсно важливим. Або можна скласти плани впровадження нових звичок.

Підтримуй зв’язок з іншими

Соціальний зв’язок є важливим, особливо коли дні стають коротшими, а погода похмурішою. ​​Не забувай залишати у своєму графіку місце для родини та друзів.

Не забувай про рух

Прагнення тренуватися більше — це поширена мета, яку часто ставлять перед Новим роком. Але це не завжди має бути про інтенсивний спорт чи серйозні тренування.

— Я пропоную робити 20-хвилинну прогулянку вранці або в золоту годину перед заходом сонця. Це дає переваги свіжого повітря, а також дозволяє насолодитися цими дорогоцінними годинами денного світла, що дійсно може допомогти з сезонними змінами настрою, — радить психологиня.

Якщо ти живеш в місці з мінімальним денним світлом, можна пов’язати свої прогулянки з найбільш сонячними годинами дня або придбати лампу, яка імітує сонячне світло.

Опануй нову навичку

Якщо ти коли-небудь хотів (-ла) опанувати нову навичку або повернутися до старої, то користуйся можливостями восени. Багато занять починаються восени, адже різні групи за інтересами відкривають набір новачків.

Не забувай про відпочинок

Яким би сильним не було твоє бажання навчитися нового, дбай про себе і своє тіло. Бери паузи, коли відчуваєш необхідність, приділяй час сну і розслабленню. Лише тоді ти зможеш підкорити нові вершини.

Разом з опануванням гарних звичок, настав час позбутися поганих. Читай, як саме це зробити.

