Ракета Х-22 характеристики снаряду, якими Росія атакує Україну

Військові експерти все частіше говорять про дефіцит ракет у Росії. Однак сьогоднішній масований обстріл показує, що все ж у московитів трішки крилатих ще є.
За інформацію Генштабу, напередодні Нового року Росія випустила по нашій державі 69 ракет.
Однією з найбільш поширених ракет РФ є Х-22. Що це за снаряд і його характеристики — читай у матеріалі.
Військовий експерт Олександр Коваленко доволі скептично ставиться до потужності ракет Х-22, називаючи їх старими радянськими снарядами:
Вже можна говорити про стандартне розмаїття номенклатури застосованих ракет 29 грудня. Упевнений, сьогодні у списку знищених ракет будуть Х-101, Калібр і навіть старі радянські Х-22, які пройшли ремонтно-відновлювальні роботи. Це підтверджує обмеженість БК РВВ.
Вже можна говорити про стандартне розмаїття номенклатури застосованих ракет 29 грудня. Упевнений, сьогодні у списку знищених ракет будуть Х-101, Калібр і навіть старі радянські Х-22, які пройшли ремонтно-відновлювальні роботи. Це підтверджує обмеженість БК РВВ.
І це — правда, адже, за даними ЗСУ, ППО збили більшість російських снарядів. А саме — 54 ракети.
Експерт додав, що в ракеті Х-22 виробництво відсутнє та відновленню не підлягає.
Нині ці ракети вилучаються із зберігання, причому залишилися ті, які непридатні для застосування.
Нині ці ракети вилучаються із зберігання, причому залишилися ті, які непридатні для застосування.
Вони проходять тривалі відновлювальні, ремонтні роботи, після чого вже застосовують в Україні.
Х-22 ще називають Бурею. Вона справді виготовлена Росією ще у СРСР. Надзвукову крилату протикорабельну ракету повітряного базування великої дальності розробляли для того, аби вражати радіолокаційно-контрастні точкові і площинні цілі (авіаносних ударних груп).
У ній є спеціальна (ядерна) бойова частина. Х-22 коштує недорого, як для крилатої ракети — до 500 тис.дол.
Вперше запустили цю ракету рівно 60 років тому. Однак випробування вона проходила доволі важко через велику кількість технічних помилок.
Тому тестування затягнулося на роки.
Тому тестування затягнулося на роки.
Зараз Х-22 доволі часто використовує Росія для масованих ракетних обстрілів.
Фото: Wikiwand
Читай також, скільки цивільних вбила Росія в Україні від початку повномасштабного вторгнення.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!