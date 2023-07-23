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Штучний інтелект замінить журналістів? Що відомо про тестування Genesis, який зможе писати новини

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Липня 2023, 16:00
Genesis: Google тестує інструмент штучного інтелекту, який здатний писати новини
Фото: Unsplash

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