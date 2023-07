Штучний інтелект замінить журналістів? Що відомо про тестування Genesis, який зможе писати новини

Google розпочав тестування штучного інтелекту, що називається Genesis. За задумом він має стати помічником для журналістів. Читай у нашому матеріалі все, що відомо про новий штучний інтелект та його можливості.

Genesis: Google тестує штучний інтелект, який здатний писати новини

Genesis був представлений та запропонований як помічник керівникам The New York Times, The Washington Post і News Corp. Штучний інтелект здатний створювати новинні історії на основі отриманої інформації.

Поки його робоча назва — Genesis. Про деталі розповіли люди на умовах анонімності для The New York Times. Повідомили, що такий помічник зможе автоматизувати певні завдання для журналістів та звільняти їм час для інших.

Компанія вважає це “відповідальною” технологією, що зможе спрямувати в інший бік видавничу індустрію від пасток штучного інтелекту. Презентацію від Google одні анонімні керівники назвали тривожною, інші — як щось зрозуміле саме по собі.

Водночас представниця Google Дженн Крайдер заявила, що інструмент Genesis не призначений і не зможе замінити повністю роботу журналістів. ШІ зможе генерувати ідеї для заголовків та пропонувати різні стилі написання.

Професор журналістики та медіа-коментатор Джефф Джарвіс зазначив, що новий продукт від Google має плюси та мінуси.

Якщо ця технологія може надійно надавати фактичну інформацію, журналісти повинні використовувати цей інструмент, — сказав Джарвіс.

— Якщо він буде неправильно використаний журналістами та новинними організаціями на теми, які вимагають нюансів і культурного розуміння, це може зашкодити довірі не лише до інструменту, але й до новинних організацій, які його використовують.

Нині багато редакцій вагаються, чи запроваджувати технологію штучного інтелекту у створення новин, адже лічені секунди подання інформації мають значення. Однак такі технології часто видають дезінформацію, тому публікація без вичитки та фактологічної перевірки досі неможлива.

Штучні інтелекти, зокрема й продукти гіганта Google, проходять навчання на матеріалах, створених журналістами й новинними редакціями, використовують інформацію, яка є там, однак жодної компенсації бодай одне медіа не отримало.

NBC News і The Times уже висловилися проти того, щоб ШІ використовував їхні дані без дозволу.

