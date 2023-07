Искусственный интеллект заменит журналистов? Что известно о тестировании Genesis, который сможет писать новости

Google приступил к тестированию искусственного интеллекта, который называется Genesis. По замыслу, он должен стать помощником для журналистов.

Читай в нашем материале все, что известно о новом искусственном интеллекте и его возможностях.

Genesis: Google тестирует искусственный интеллект, способный писать новости

Genesis был представлен и предложен в качестве помощника руководителям The New York Times, The Washington Post и News Corp. Искусственный интеллект способен создавать новостные истории на основе полученной информации.

Сейчас также смотрят

Пока его рабочее название — Genesis. О деталях рассказали люди на условиях анонимности The New York Times. Сообщили, что такой помощник сможет автоматизировать определенные задачи для журналистов и освобождать им время для других.

Компания считает это “ответственной” технологией, которая сможет направить в другую сторону издательскую индустрию от ловушек искусственного интеллекта. Презентацию от Google одни анонимные руководители назвали тревожной, другие — как само собой разумеющееся.

В то же время представитель Google Дженн Крайдер заявила, что инструмент Genesis не предназначен и не сможет заменить полностью работу журналистов. ИИ сможет генерировать идеи для заголовков и предлагать разные стили написания.

Профессор журналистики и медиа-комментатор Джефф Джарвис отметил, что у нового продукта от Google есть плюсы и минусы.

Если эта технология может надежно предоставлять фактическую информацию, журналисты должны использовать этот инструмент, — сказал Джарвис.

— Если он будет неправильно использован журналистами и новостными организациями на темы, которые требуют нюансов и культурного понимания, это может навредить доверию не только к инструменту, но и к новостным организациям, которые используют его.

Сейчас многие редакции сомневаются, вводить ли технологию искусственного интеллекта в создание новостей, ведь считанные секунды подачи информации имеют значение. Однако такие технологии часто выдают дезинформацию, поэтому публикация без вычитки и фактологической проверки до сих пор невозможна.

Искусственные интеллекты, в том числе и продукты гиганта Google, проходят обучение на материалах, созданных журналистами и новостными редакциями, используют их информацию, однако никакой компенсации хотя бы одно медиа не получило.

NBC News и The Times уже высказались против того, чтобы ИИ использовал их данные без разрешения.

Раньше мы рассказывали о новом искусственном интеллекте Bard и как им пользоваться.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!