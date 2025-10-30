Виплата до 15 тисяч грн: хто і як зможе скористатися програмою Обрій

У часи, коли війна змушує багатьох українців переживати не тільки загрозу безпеці, а й втрату стабільності, уряд робить крок назустріч людям, які опинилися без роботи.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко оголосила про запуск екосистеми Обрій — цифрової платформи, яка має полегшити життя безробітним, допомогти їм знайти нову справу та отримати підтримку.

Читай у матеріалі деталі нової програми та що корисного вона може надати.

Програма Обрій: що це та як вона допоможе безробітним

Через додаток Дія українці зможуть швидко зареєструватися як безробітні, оформити фінансову допомогу чи навіть офіційно звільнитися, якщо вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Також для тих, хто хоче змінити фах чи підвищити кваліфікацію, передбачено гранти до 15 тисяч гривень.

Система Обрій автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching)

, — говорить Юлія Свириденко.

Якщо протягом 60 днів після звільнення людина не знайде нову роботу, кар’єрні радники Державної служби зайнятості допоможуть з пошуком роботи: проаналізують ринок, запропонують вакансії, курси перекваліфікації чи навіть той самий грант.

Аналітика в реальному часі допоможе не тільки окремим людям, а й державі та бізнесу прогнозувати, яких спеціалістів бракує, аби заздалегідь готувати кадри.

До системи підключаться всі ключові державні установи, а керуватиме нею Державна служба зайнятості. Всі процеси стануть швидшими та прозорішими — без зайвих паперів і черг.

Ініціатива вже отримала схвалення уряду, і незабаром вона запрацює на повну. Якщо ти чи твої близькі опинилися в такій ситуації, стежте за оновленнями в Дії, адже Обрій зовсім скоро стане доступним для всіх.

