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Вихідний перетворюється на кошмар? Чому фрилансерів мучить почуття провини за відпочинок

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Червня 2023, 14:00
Почуття провини за відпочинок
Фото: Pexels

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