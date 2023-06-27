Вихідний перетворюється на кошмар? Чому фрилансерів мучить почуття провини за відпочинок

Робота на себе — те, до чого прагне чимало людей. Адже так можна самостійно керувати власним часом, починати робочий день, коли завгодно, й брати рівно стільки завдань, на скільки є ресурс.

Ба більше, заробіток залежить лише від тебе, а не від бюджету компанії чи роботи всього колективу. Та реальність насправді не така весела, адже фриланс має певні ризики.

Наприклад, відсутність стабільного доходу, страх втратити або не знайти клієнтів. Крім того, коли ти працюєш сам на себе, то зникає бажання витрачати час даремно.

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Тож за будь-яке проведене дозвілля чи заняття/хобі може виникати почуття провини. Чому так відбувається і що з цим робити — розповіли журналісти BBC.

Фриланс: як народжується трудоголізм та почуття провини

Часто фрилансери забувають про баланс між роботою та особистим життям. Вони думають, що зроблять ще одну задачу й після чого з чистою совістю будуть відпочивати. Але за однією поставленою галочкою на них чекають наступні завдання.

Тут багато хто потрапляє у пастку. З’являється відчуття, що скільки б ми не робили — цього недостатньо. Таким чином усе дозвілля поступово перетворюється на робочий час, а за будь-який відпочинок мозок нашіптує почуття провини.

Почуття провини зростає, коли ми витрачаємо час на справи, за які ніхто не заплатить. Адже за години, які ти витратив(-ла) на відпочинок чи хобі, можна було б заробити чимало грошей, або ж виконати робочі завдання.

З часом можна спостерігати логічний наслідок: заняття, за які фрилансер відчуває провину, перестає приносити задоволення. Такий ефект було доведено в дослідженні 2021 року.

Почуття провини за відпочинок: як це впливає на нас та як боротися

Звісно, знати, скільки коштує твій час як спеціаліста — важливо. Однак канадські дослідники з’ясували, що коли ми вимірюємо свій час у грошах, то будь-яка вільна година може приносити лише роздратування.

Крім того, що хобі та відпочинок перестають приносити задоволення, робота в виснажливому режимі 24/7 часто призводить до вигорання. Тож можна зробити висновок, що жити роботою — не найкраща ідея.

Щоб покращити психічний добробут та відновити ресурс, слід відсторонюватися навіть від думок про роботу й звісно ж, проводити вільний час із задоволенням. Адже час на відпочинок потрібен. Так ти працюєш на власне здоров’я.

Хоч зробити це складніше, ніж сказати, але усім фрилансерам слід створити кордони між роботою та життям. Слід повторювати собі: “Це нормально — мати вихідний; це нормально, що я зараз не працюю”.

Якщо ігнорувати перевтому та тривалий стрес від роботи й нічим собі не допомагати, може виникнути професійне вигорання. Як вчасно розпізнати професійне вигорання та попередити його, читай у матеріалі.

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