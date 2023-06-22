Як оптимізувати робочі процеси для успішного ведення бізнесу із Key CRM?

Кожна компанія, що займається продажем товарів чи послуг, виконує багато бізнес-процесів. Серед них: ідентифікація потреб клієнта, пошук та залучення нових клієнтів, управління продажами, післяпродажне обслуговування, а також контроль та аналіз ефективності роботи.

Усі ці процеси вимагають якісного управління та швидкої реакції. Важливу роль у цьому відіграють CRM-системи, і однією з найефективніших у цьому напрямі є Key CRM.

Як вибрати систему CRM?

CRM (Customer Relationship Management або система взаємовідносин з клієнтами) — це важливий інструмент для автоматизації та оптимізації процесу управління та контролю продажами.

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Для того щоб не втрачати заявки та ефективно налаштувати функціонування бізнесу, варто впровадити професійну CRM. Ідеальним варіантом стане Кей СРМ. Вибір програмного забезпечення залежить від специфіки бізнесу та його потреб.

Деякі системи спеціалізуються на певних видах торгівлі, інші — мають ширший функціонал і підходять для використання в різних сферах діяльності.

Важливо вибирати такий продукт, який максимально відповідає потребам конкретного бізнесу, має зручний інтерфейс і функціонал, необхідний для комунікації як з покупцем, так і з персоналом.

Також потрібно звернути увагу на вартість програмного продукту, підтримку виробника, частоту оновлень та доступ до додаткових опцій. Усі ці якості об’єднала система Кей СРМ, яка довела свою оптимальність на практиці багатьох компаній.

Як використання CRM може поліпшити дохід?

Програмне забезпечення Key CRM є потужним інструментом для управління та оптимізації бізнес-процесів. Його основні завдання включають:

Централізацію даних про клієнтів : інтеграція з іншими системами дозволяє збирати інформацію з різних джерел у єдиний репозиторій.

: інтеграція з іншими системами дозволяє збирати інформацію з різних джерел у єдиний репозиторій. Автоматизація взаємодії з клієнтами : Key CRM автоматизує низку рутинних процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів, забезпечує моментальне реагування на вхідні запити, проведення угоди з дотриманням усіх етапів вирви продажів та постпродажна комунікація в одному вікні.

: Key CRM автоматизує низку рутинних процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів, забезпечує моментальне реагування на вхідні запити, проведення угоди з дотриманням усіх етапів вирви продажів та постпродажна комунікація в одному вікні. Аналіз даних: за допомогою Кей СРМ проводиться аналіз операцій, продажів, визначаються перспективні напрямки розвитку та ідентифікуються проблемні зони.

При використанні Key CRM збір вхідних лідів формується одночасно з різних каналів — соціальні мережі, сайт, пошта, торгові майданчики тощо, що дозволяє не пропустити жодної заявки.

Принцип роботи програми базується на моніторингу всіх взаємодій менеджера з клієнтом, зонуванні доступу до інформації згідно з посадовими зобов’язаннями, персональному контролі роботи кожного співробітника з автоматичним складанням первинної аналітики.

Чому саме Key CRM?

Ця система надає широкі можливості для автоматизації та управління бізнес-процесами. Переваги та можливості продукту включають:

Маркет-плейс торгівлю: відбувається автоматичне формування ТТН з реальною прив’язкою до логістичної компанії, що включає функцію зворотного зв’язку з покупцем після проведення угоди, дозволяє відображати всю комунікацію з клієнтами в одному вікні та підключати найбільші торгові майданчики типу Rozetka, Prom.

відбувається автоматичне формування ТТН з реальною прив’язкою до логістичної компанії, що включає функцію зворотного зв’язку з покупцем після проведення угоди, дозволяє відображати всю комунікацію з клієнтами в одному вікні та підключати найбільші торгові майданчики типу Rozetka, Prom. Instagram-продаж : Кей СРМ моніторить повідомлення в Direct, відображає реакції та коментарі на окремі пости, проводить тематичне сегментування та здійснює контроль діалогів, показує актуальну кількість залишків товарів на складі.

: Кей СРМ моніторить повідомлення в Direct, відображає реакції та коментарі на окремі пости, проводить тематичне сегментування та здійснює контроль діалогів, показує актуальну кількість залишків товарів на складі. Дропшипінг : ПЗ надає можливість автоматизувати процеси замовлення та доставки товарів від виробника до кінцевого споживача.

: ПЗ надає можливість автоматизувати процеси замовлення та доставки товарів від виробника до кінцевого споживача. Сфера послуг: У галузі б’юті-сфери, консалтингу, медичних установ це програмне забезпечення допомагає в автоматизації запису, обліку клієнтів та послуг, контролю якості послуг, що надаються.

Ціна Key CRM доступна при тому, що це багатофункціональна веб-платформа, яка оптимізує робочі процеси, залишаючи вільний час на розробку нових стратегій збільшення доходу незалежно від сфери діяльності.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами, можна звернутися до компанії EMBO Studio для отримання детальної інформації щодо можливостей інтеграції та налаштування системи під ваш бізнес.

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