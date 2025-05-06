Не дай себе обдурити: адвокатка про всі майнові права дружин та зміни під час війни

Війна не скасувала особисті життєві труднощі. На жаль, статистика свідчить про збільшення кількості розлучень саме під час війни. Не завжди розірвання шлюбу минає якнайкраще для жінок. Для цього варто знати про свої майнові права.

Адвокатка Наталя Горбаль розповіла виданню WoMo про майнові юридичні права жінок, а також чи впливає на ситуацію воєнний стан в Україні.

Майнові права: що це таке

Майнові права — це право юридичної та фізичної особи, які повʼязані з майном, але відмінні від права власності.

Адвокатка Наталя Горбаль наголошує: воєнний стан не обмежує можливості громадян України укладати договори: чи то шлюбні, чи будь-які інші. Право та дія договору, який регулює подружні відносини, не обмежується.

Як укладати шлюбні договори з іноземцями

В Україні шлюбні договори ще не набули великої популярності, як за кордоном. Однак зараз чимало жінок проживають за кордоном і часто зустрічають обранців, вихідців з інших країн.

Адвокатка звертає увагу на розбіжності, які виникають через різницю законодавств у країнах.

— Для того, щоб шлюбний договір набув чинності в іншій країні, варто не лише зважувати на законодавчі положення такої країни, а й на момент набрання чинності таким договором. В Україні такий договір набуває чинності після його нотаріального посвідчення (якщо договір укладається у шлюбі) або після нотаріального посвідчення і реєстрації шлюбу (якщо договір укладається до реєстрації шлюбу).

Водночас у таких країнах, як Швеція, Латвія, Литва, Данія, Японія, шлюбний договір набуває чинності лише після його державної реєстрації у відповідному реєстрі, — пояснює експертка.

Вона додала, що особливу увагу треба звернути на окремий розділ, який передбачає вибір права тієї країни, якій буде підпорядкований шлюбний договір.

Які ризики виникають для “цивільного” шлюбу без дітей, якщо хтось з партнерів іде на війну

За словами експертки, варто розуміти, що “цивільні” шлюби — це все ще ті шлюби, що зареєстровані на законодавчому рівні. Але ризики під час незареєстрованих відносин завжди були, і залишаються.

Одним із негативних наслідків є те, що пара, або один з партнерів, не зможе скористатися статтею 63 Конституції України щодо права відмови давати свідчення проти іншого з партнерів, на відміну від законного подружжя.

Експертка радить завчасно домовлятися про всі моменти, ще “на березі”.

Як контролювати свої майнові права з-за кордону

Для жінок, які покинули країну через війну, актуальним залишається й питання спільно нажитого з чоловіком майна. Щоб контролювати це питання є чимало можливостей, але спочатку варто скласти список усього майна, спільно узгодити його, призначити відповідальну особу, а також домовитися про місце зберігання важливих документів.

Також обовʼязково май із собою копії всіх документів на майно. Актуальний статус майна можна перевіряти у відповідних відкритих реєстрах.

— Якщо мова йде про нові активи, які чоловік може придбати в період відсутності дружини, і за відсутності будь-якого договору між подружжям, бажано заздалегідь оформити відповідну довіреність чи заяву. В ній треба зазначити, що всі правочини на суму від Х грн чоловік може вчиняти виключно за наявності заяви-згоди дружини.

Не погоджуйся на встановлення факту роздільного проживання, адже наслідком цього є те, що все майно, придбане за час такого роздільного проживання, є особистою приватною власністю того з подружжя, хто таке майно придбав, і поділу воно не підлягає, — додає Наталя Горбаль.

Хто має право на отримання коштів після загибелі військового

Адвокатка перерахувала, хто може претендувати на частку цих грошей:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

позашлюбні діти;

непрацездатні вдова чи вдівець;

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Жінки, що були у стосунках з військовим, який перебував у законному шлюбі, мають право на кошти виключно у випадку, якщо їхнє імʼя у відповідному документі впише сам військовий.

Одностатевим парам можна захистити право власності, якщо встановити на майно режим спільної часткової власності, а не режим спільної сумісної власності.

Розлучення — це майже завжди болісно. Щоб спростити цей процес, ми підготували тобі список документів, які необхідні для розлучення в Україні.

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