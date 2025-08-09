Ти нарцис: які токсичні фрази не можна говорити під час сварок

Довготривалі стосунки часто супроводжуються сварками та непорозуміннями, і це цілком природно. Однак, саме у розпал конфліктів дехто може сказати речі, які ранять їхню кохану людину і поглиблюють проблему замість того, щоб її розв’язати.

Психологи з провідних видань, зокрема The New York Times та Psychology Today, виділяють поширені фрази та поведінкові моделі, яких варто уникати під час суперечок, щоб зберегти здорові й міцні стосунки.

Токсичні фрази під час сварок

Однією з найбільш поширених помилок є сприйняття сварки як змагання, де є переможець і переможений.

Це — токсичний підхід, що призводить до розчарувань з обох сторін, — наголошує професор психології Джеймс Кордова.

Замість того щоб боротися за перемогу у сварці, він радить розглядати конфлікт як спільне розв’язання головоломки, де мета — знайти компроміс, вигідний обом партнерам.

Також психологи звертають увагу на те, що під час сварок варто уникати цитування думок третіх осіб, зокрема терапевтів, друзів або родичів. Використання чужих слів у суперечці часто сприймається як знецінення думки партнера і може стати джерелом образ.

Натомість корисно чесно та відкрито висловлювати власні почуття й потреби.

Ще одним небезпечним патерном у сварках є перебільшення та надмірне драматизування власної позиції, яке психолог Кордова назвав смеагол-інгом — за аналогією до персонажа із фільму Володар перснів, який різко змінює свою поведінку від агресивної до слізливої.

Така тактика відволікає увагу від справжньої проблеми та перешкоджає її обговоренню. У разі, якщо один із партнерів схильний до такої поведінки, важливо реагувати з розумінням, підтверджувати його почуття і повторювати, чому тема є важливою.

Критика і презирство — ще одна токсична звичка, яка руйнує довіру. Постійні глузування, пошук недоліків і публічне висміювання ведуть до знецінення і деморалізації партнера. Це, своєю чергою, часто провокує у відповідь подібні дії, створюючи замкнене коло негативу.

Також психологи наголошують на тому, що пасивно-агресивне ігнорування партнера — уникаючи розмов або фізичного контакту, — лише погіршує ситуацію і призводить до емоційного віддалення.

Знецінення — явище, яке не завжди очевидне, але здатне суттєво підірвати романтичні стосунки. Це може проявлятися у зневазі до почуттів партнера, постійних жартів над важливими для нього темами, порівняннях з іншими людьми або неврахуванні його думки. Для того, хто знецінюють, це призводить до відчуття емоційного виснаження і самотності.

Усвідомлення цих токсичних звичок — перший крок до їх подолання. Якщо самостійно впоратися складно, психологи радять звертатися по допомогу до фахівців. Адже здорові стосунки — це не відсутність конфліктів, а вміння разом долати труднощі, зберігаючи повагу і любов.

