Торнадо у США: є загиблі та поранені, у кількох округах оголошено надзвичайний стан

Уже кілька днів поспіль, починаючи з п’ятниці 26 квітня, у деяких регіонах США вирують потужні торнадо. Як повідомляє Associated Press, негода вже вбила чотирьох людей в Оклахомі, серед жертв є немовля. Ще щонайменше 100 людей дістали поранення.
Торнадо в США також залишили тисячі жителів Оклахоми без світла у неділю. Це сталося після того, як стихія зруйнувала будівлю в центрі одного з міст у штаті.
Через кілька годин після початку торнадо, пізно ввечері в суботу понад 20 000 людей в штаті Оклахома залишилися без електрики.
Значних руйнувань зазнало місто Сульфурі з населенням близько 5000 людей, де торнадо зім’яв багато будівель у центрі міста, розкидав автомобілі та автобуси та зірвав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.
Просто неможливо повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста були зруйновані, — сказав губернатор Оклахоми Кевін Стітт під час візиту до сильно постраждалого міста.
Просто неможливо повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста були зруйновані, — сказав губернатор Оклахоми Кевін Стітт під час візиту до сильно постраждалого міста.
За словами губернатора, близько 30 людей дістали поранення в Сульфурі, деякі з них під час удару торнадо були у місцевому барі.
@disaster9578 Tornado in Oklahoma today and state under emergency #oklahoma #tornado #disaster ♬ Thunderstorm (environmental sound)(53155) – Killy
Лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 поранених, серед них — люди, вражені уламками, повідомляє Департамент управління надзвичайними ситуаціями Оклахоми.
Серед чотирьох загиблих у штаті було немовля, повідомив директор з питань надзвичайних ситуацій округу Хьюз Майк Докрі.
Представники Білого дому повідомили, що президент Джо Байден розмовляв з губернатором Кевіном Стіттом у неділю та запропонував повну підтримку федерального уряду.
@erilemus71 #viral #parati ♬ sonido original – erilemus71
Представники влади Оклахоми заявили, що торнадо в Сульфурі почався в міському парку, а потім прокотився центром міста, перекидаючи машини та зриваючи дахи та стіни з цегляних будівель.
За даними Служби екстреної медичної допомоги округу Хьюз, поблизу міста Холденвілл торнадо також став причиною смерті двох людей і пошкодив або зруйнував понад десять будинків.
Ще одна людина загинула на міжштатній автомагістралі 35 поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми, повідомили офіційні особи штату.
@tornado_steejo HOLY TORNADO in Nebraska! #Nebraska #StormChasing #Storm #Tornado #tornadowatch #weather #disater #Elkhorn #tornadoes ♬ original sound – Stephen Jones-TornadoIntercept
Смертоносна погода в Оклахомі — ще один із десятків зареєстрованих випадків торнадо в Америці, які розпочалися в центральній частині країни з п’ятниці.
Проливні дощі у штаті разом із торнадо також спричинили небезпечні повені. У неділю губернатор Оклахоми Кевін Стітт видав указ про оголошення надзвичайного стану в 12 округах через сильну погоду.
Жертвами негоди стали й жителі штату Айова, де офіційні особи округу Поттаваттамі повідомили про смерть чоловіка, який дістав важкі травми під час торнадо в п’ятницю.
@courtneystodola A day i will never forget #tornado2024 ♬ original sound – court
Жителі інших штатів також оговтуються від пошкоджень. Торнадо в передмісті Омахи, штат Небраска, зруйнував будинки та підприємства в суботу, рухаючись на милі через сільськогосподарські угіддя та в райони.
Негода також дісталася до міст у штаті Айова, спричинивши руйнування та пошкодження будівель.
Раніше ми розповідали про сильні лісові пожежі в американському штаті Техас.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.