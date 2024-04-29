Торнадо у США: є загиблі та поранені, у кількох округах оголошено надзвичайний стан

Уже кілька днів поспіль, починаючи з п’ятниці 26 квітня, у деяких регіонах США вирують потужні торнадо. Як повідомляє Associated Press, негода вже вбила чотирьох людей в Оклахомі, серед жертв є немовля. Ще щонайменше 100 людей дістали поранення.

Торнадо в США також залишили тисячі жителів Оклахоми без світла у неділю. Це сталося після того, як стихія зруйнувала будівлю в центрі одного з міст у штаті.

Торнадо в США 2024 — що відомо про наслідки стихії

Через кілька годин після початку торнадо, пізно ввечері в суботу понад 20 000 людей в штаті Оклахома залишилися без електрики.

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Значних руйнувань зазнало місто Сульфурі з населенням близько 5000 людей, де торнадо зім’яв багато будівель у центрі міста, розкидав автомобілі та автобуси та зірвав дахи з будинків у радіусі 15 кварталів.

Просто неможливо повірити в руйнування. Схоже, що всі підприємства в центрі міста були зруйновані, — сказав губернатор Оклахоми Кевін Стітт під час візиту до сильно постраждалого міста.

За словами губернатора, близько 30 людей дістали поранення в Сульфурі, деякі з них під час удару торнадо були у місцевому барі.

Лікарні по всьому штату повідомили про близько 100 поранених, серед них — люди, вражені уламками, повідомляє Департамент управління надзвичайними ситуаціями Оклахоми.

Серед чотирьох загиблих у штаті було немовля, повідомив директор з питань надзвичайних ситуацій округу Хьюз Майк Докрі.

Представники Білого дому повідомили, що президент Джо Байден розмовляв з губернатором Кевіном Стіттом у неділю та запропонував повну підтримку федерального уряду.

Представники влади Оклахоми заявили, що торнадо в Сульфурі почався в міському парку, а потім прокотився центром міста, перекидаючи машини та зриваючи дахи та стіни з цегляних будівель.

За даними Служби екстреної медичної допомоги округу Хьюз, поблизу міста Холденвілл торнадо також став причиною смерті двох людей і пошкодив або зруйнував понад десять будинків.

Ще одна людина загинула на міжштатній автомагістралі 35 поблизу міста Марієтта на півдні Оклахоми, повідомили офіційні особи штату.

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Торнадо вирує в різних штатах Америки

Смертоносна погода в Оклахомі — ще один із десятків зареєстрованих випадків торнадо в Америці, які розпочалися в центральній частині країни з п’ятниці.

Проливні дощі у штаті разом із торнадо також спричинили небезпечні повені. У неділю губернатор Оклахоми Кевін Стітт видав указ про оголошення надзвичайного стану в 12 округах через сильну погоду.

Жертвами негоди стали й жителі штату Айова, де офіційні особи округу Поттаваттамі повідомили про смерть чоловіка, який дістав важкі травми під час торнадо в п’ятницю.

Жителі інших штатів також оговтуються від пошкоджень. Торнадо в передмісті Омахи, штат Небраска, зруйнував будинки та підприємства в суботу, рухаючись на милі через сільськогосподарські угіддя та в райони.

Негода також дісталася до міст у штаті Айова, спричинивши руйнування та пошкодження будівель.

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