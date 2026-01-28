Понад 100 звернень щодня: найпоширеніші скарги військових до омбудсменки

Офіс військового омбудсмена щодня опрацьовує від 110 до 130 звернень від українських захисників та захисниць, серед яких найбільш гостро постають питання медичного забезпечення та процедур переведення між підрозділами.

На що скаржаться бійці найбільше

За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, правозахисники також фіксують масові скарги на несправедливі рішення командирів щодо призначення на посади, тривале перебування на передових позиціях без ротації та складні ситуації, пов’язані з поверненням військовослужбовців зі статусу самовільного залишення частини.

Значна частина звернень має колективний характер і виникає саме під час організаційно-штатних заходів, таких як зміна командування або переформування підрозділів, що через відсутність належних роз’яснень часто провокує негативну реакцію в особового складу.

Як наголосила Решетилова, ключовим деструктивним фактором є загальна невизначеність, яка безпосередньо впливає на відчуття справедливості серед військових. Це стосується як відсутності законодавчо визначених термінів служби, так і браку елементарної комунікації всередині підрозділів, коли людям не пояснюють причини їхнього переведення чи подальші плани командування.

Омбудсменка зауважила, що військовослужбовці часто не знають, де вони опиняться завтра, а це породжує відчуття незахищеності.

