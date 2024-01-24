Війна в Україні

Характеристики Іл-76: що треба знати про російський військово-транспортний літак

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Січня 2024, 12:15
Характеристики Іл-76

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