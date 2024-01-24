Характеристики Іл-76: що треба знати про російський військово-транспортний літак

Росія має багато літаків на озброєнні, вона використовує у війні винищувачі, розвідувальні літаки, транспортні та інші. Одним із військово-транспортних літаків є російський Іл-76.

За допомогою авіації Росія також здійснює обстріли України, запускаючи ракети. Українські військові проводять складні операції та знищують ворожі літаки на аеродромах або збивають їх у повітрі.

Україна вже знищувала ворожі літаки Іл-76, ми розповімо, що відомо про це повітряне судно.

Зараз також дивляться

Іл-76: що це за літак

Іл-76 — це важкий військово-транспортний літак, розроблений в ОКБ Ільюшина за проектом і під керівництвом Г. В. Новожилова. Цей літак вперше здійснив політ у 1971 році, а в експлуатацію його ввели у 1975 році. Ця модель стала першим в СРСР військово-транспортним літаком із турбореактивними двигунами.

За допомогою Іл-76 транспортують техніку та вантажі різного призначення. Літак здатний доставляти вантажі максимальною масою 28-60 т на відстань до 4200 км із крейсерською швидкістю 770-800 км/год, але усе залежить від модифікації.

У різних модифікаціях Іл-76 може бути різна кількість палуб, наприклад дві. Це збільшує можливість перевезення десанту майже вдвічі. Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О. К. Антонова Валерій Романенко розповів у коментарі Фактам ICTV, що запроваджені проти Росії санкції не зменшили можливостей Кремля виготовляти Іл-76, оскільки майже весь виробничий цикл розміщений на території держави-терориста.

Характеристики Іл-76



Літак Іл-76 має такі загальні характеристики:

екіпаж — 6-7 осіб;

розмах крила — 50,5 м;

довжина — 46,59 м;

висота літака — 14,76 м;

площа крила — 300 м кв.;

маса порожнього літака — 40-60 т;

максимальна злітна маса — 157-210 т;

максимальна швидкість — 900 км/год;

крейсерська швидкість — 750-800 км/год;

практична дальність польоту — 4200 км;

практична стеля — 13 000 м;

запас палива — 109,5 т;

витрата палива — приблизно 8 т/год.

Вантажна кабіна Іл-76 має розміри 24,5 м завдовжки (з яких 4,5 припадає на рампу), 3,46 м завширшки й 3,4 м заввишки. Похила вантажна рампа слугує одночасно трапом для в’їзду техніки. Навантаження на рампу дозволено до 2000 кг.

Усі кабіни Іл-76 герметизовані, що дозволяє перевозити 145 (у двопалубному варіанті літака — 225) солдатів з особистою зброєю або забезпечити викид 126 осіб десанту.

Один Іл-76 може десантувати парашутним способом на десантних платформах до трьох одиниць техніки (БМД-1, БМД-2, БТР-Д або ГАЗ-66) разом із десантом, що супроводжує техніку, тобто до 21 людини.

Росія використовує свої літаки з різною метою. Раніше ми розповідали характеристики літака А-50 та що треба про нього знати.

Фото: Wikipedia

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.