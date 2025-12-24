Саркофаг під загрозою: наступна атака РФ поблизу ЧАЕС може бути критичною

Директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов, як повідомляє France24, зазначив, що наступна атака на саркофаг станції може бути критичною — споруда не витримає та може обвалитися.

Крім того, не потрібне навіть пряме влучання ракети у саркофаг — буде достатньо прильоту десь поруч; деталі — у матеріалі.

Саркофаг Чорнобильської АЕС під загрозою: що відомо

В інтерв’ю AFP Тараканов повідомив, що повне відновлення захисної споруди над четвертим енергоблоком ЧАЕС може зайняти три-чотири роки.

Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу… Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть, — сказав директор ЧАЕС.

Він додав, що після російської атаки саркофаг втратив декілька основних функцій, попри це, рівень радіації на об’єкті лишається в межах норми.

Тараканов зазначив, що отвір, який утворився унаслідок удару дрона-камікадзе, закрили захисним екраном, та необхідно закрити й інші малі отвори, які зробили пожежники під час гасіння пожежі. Таких отворів на захисній споруді близько 300.

