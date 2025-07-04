Для тебе Війна в Україні

У неволі з 2022! Україна провела новий обмін полоненими

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Липня 2025, 13:44
обмін полоненими 4 липня

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