Хороша новина у такий складний для України день: наші вдома! Вдалося провести обмін полоненими, 4 липня 2025.

Що відомо про черговий обмін полоненими, скількох українців вдалося повернути та звідки саме, розповідаємо далі у матеріалі.

Обмін полоненими 4 липня

За повідомленням президента України Володимира Зеленського, сьогодні, 4 липня, вдалося повернути з полону бійців, більшість з яких перебувала у полоні ще з 2022 року.

Окрім того, додому повернули й цивільних!

— Сьогодні повертаються наші захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина і Маріуполь, Луганщина, Харківщина, Херсонщина. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту. А також цивільні.

Обміни мають тривати, і я дякую всім, хто це забезпечує. Мета України — звільнити всіх наших людей із російського полону. Дякую кожному, хто допомагає це робити, — повідомив Зеленський.

Координаційний штаб додав, що повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії поранені та важкохворі, а також молодші 25 років.

Зокрема, наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років. Найстаршому — 59 років.

Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити й офіцерів.

Обмін полоненими сьогодні: фото

У неволі з 2022! Україна провела новий обмін полоненими / 10 Фотографій

Фото: Володимир Зеленський

Повернення цивільних полонених — це справжнє диво! Раніше ми розповідали тобі, чому повертати їх додому так складно.

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