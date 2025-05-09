Росіяни програли битву за “Берлін”: як Хартія відсунула фронт від Харкова

Наш фронт — наша історія. Саме там будується майбутнє, відстоюється теперішнє та згадується минуле. Вже знімається багато фільмів про військові операції, сучасні події.

Днями Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили великий лісовий масив на Харківщині. В операції взяли участь 13 бригада оперативного призначення Нацгвардії Хартія, 92 ОШБ Івана Сірка та інші підрозділи ЗСУ.

Детальніше про операцію військові розповіли у фільмі Рух почався. Переповідаємо тобі найцікавіше, фільм шукай нижче у тексті.

Рух почався: як Хартія вибила росіян

За повідомленням Генштабу, ту частину лісового масиву, яку звільнили наші оборонці від окупантів, останні називали Берліном.

— Відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично значущої місцевості на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Бойові дії за цю місцевість тривали близько пів року, — пояснили у Генштабі.

Вони додали, що в цьому районі росіяни втратили понад півтори тисячі військових убитими та пораненими, сотні техніки.

Завдяки діям наших захисників, вдалося віддалити лінію фронту від Харкова.

— Наступальні дії тривали п’ять з половиною місяців — операція розпочалася у листопаді 2024 року. Завдяки злагодженій роботі підрозділів вдалося відтіснити ворога далі від Харкова та відновити контроль над важливою природною і тактично значущою ділянкою місцевості. Прорив оборони противника та захоплення плацдарму на початковому етапі операції був здійснений спільними силами підрозділів Хартія та 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, — розповіли у Хартії.

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26 квітня у Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму Рух почався. Стрічка розповіла про операцію та контрнаступ Хартії біля Липців.

У фільмі військові розповідають про деталі цієї операції.

Зокрема, стрічка зафільмувала перші 24 години контрнаступу.

— У фільмі ми показуємо всі етапи планування операції, підготовку та її безпосереднє втілення на полі бою — щоб глядачі побачили війну очима бійців, — кажуть в 13-ї бригаді Національної гвардії України.

Над фільмом працювали Всеволод Кожемяко, речник бригади НГУ Хартія Володимир Дегтярьов, Костянтин Устюжин, Макс Агамірзоєв, Сергій Кальмус, Роман Двойнос, Оксана Сироїд, Олександр Жиляєв, Аліна Андреєва, Ярослав Друздюк.

Фільм знято професійними операторами, а нині бійцями бригади НГУ Хартія.

Раніше фурор здійняв фільм Зупинити Голіафа. Про що сюжет документального фільму, читай за посиланням.

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