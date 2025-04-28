Прорив росіян у Сумській області: чи вдалося ворогу захопити чотири селища

Сьогодні, 28 квітня, доволі важкий для України день за подіями на фронті. Спершу стало відомо про те, що КНДР підтвердив участь у війни проти нас, потім — про втрату Су-27, а тепер неприємні новини надійшли з Сумської області. Там росіяни мали успіхи. Ділимося всіма подробицями, відомими на цю мить.

Росіяни просуваються на Сумщині

Важка ситуація у Сумській області — росіяни намагаються створити буферні зони, аби поступово наблизитися до Сум. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Нещодавно російські війська просунулися північ від Сумської області. Російські війська нещодавно просунулися вздовж шосе C-191503 у північній частині Локні (на північний схід від міста Суми).

У попередніх звітах аналітики повідомляли, що росіяни продовжують активні наземні атаки, та не мають суттєвих успіхів. За непідтвердженими даними, ворог міг захопити чотири населених пункти в області.

ISW повідомляють, що це можуть бути: Новеньке, Басівка, Журавка та Веселівка. Станом на 26 квітня росіяни окупували 54 квадратних кілометри Сумської області.

Аналітики DeepState додали, що росіяни накопичуються, а місцями закріплюються на згаданому напрямку.

Противник не полишає спроб просунутися та закріпитися на Сумщині. Здійснює накопичення в селі Журавка та намагається підійти до села Біловоди. А також закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно.

У Генеральному штабі поки не давали офіційних коментарів щодо можливої окупації селищ.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни намагаються створити “сіру зону” на окремих ділянках Сумської області.

Напевно, все-таки повністю не вдається те, що ставить перед собою противник, але і раніше вони зазначили, що планують створити “сіру зону” по території України. Це ми зараз і проглядаємо на окремих ділянках у межах Сумської області.

Він додав, що росіяни продовжують проривати наш кордон на мотоциклах та квадроциклах. Демченко підтвердив: найбільша активність ворога у населених пунктах Басівка та Журавка. Однак росіяни прощупують і інші напрямки, де хоче застосувати таку ж тактику прориву.

Малі штурмові групи на квадроциклах постійно роблять спроби прориву. Важкою броньованою технікою росіяни не ризикують. Усі спроби, які були, завершилися влучаннями наших дронів.

Раніше ми розповідали, як КНДР підтвердила участь у війні проти України.

