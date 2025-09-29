Частина підрозділів РФ в оточенні — Сирський оперативно про Добропілля

Протягом тижня російські військові та мілітарі-блогери кричали, що ЗСУ нібито закриває російських окупантів у так звані котли — оточення. Спершу йшлося про оточення під Покровськом, а нині — під Добропіллям.

Прояснення ситуації не змусило себе чекати. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що частина військ РФ справді опинилася в оточенні. Розповідаємо про це більше.

Росіяни у частковому оточенні під Добропіллям

29 вересня Олександр Сирський відзвітував, що робота на Добропільському напрямку триває активно. Сирський провів ще один день разом із бійцями, які відбивають наступ росіян у цій зоні.

Сирський провів нараду з командирами частин та підрозділів, які проводять під Добропіллям контрнаступальні дії.

Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні — 1769.

Також росіяни втратили щонайменше 969 одиниць зброї та військової техніки.

Сирський відзвітував, що за час Добропільської контрнаступальної операції було звільнено близько 175 кв. км. Від російських ДРГ зачищено ще майже 195 кв. км.

Після доповідей командирів вирішили збільшувати атаки на росіян та покращувати ефективність ударів, зокрема на дальніх відстанях.

Крім усього, перед воїнами ЗСУ поставили задачу нейтралізувати російські ДРГ та покращити взаємодію підрозділів.

Також ухвалив необхідні рішення для всебічного забезпечення частин і підрозділів, які беруть участь у бойових діях, з урахуванням погіршення погодних умов.

