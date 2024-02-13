Місто без світла, школи зачиняють! Наслідки нічної атаки на ТЕС у Дніпрі сьогодні

Фактично жодна доба у Дніпрі не проходить без обстрілів. І, на жаль, ця ніч не стала виключенням. У ніч проти 13 лютого росіяни вкотре атакували Дніпро та область БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Удар РФ по Дніпру: що відомо

За його словами, у Дніпровському районі наші оборонці збили 10 БпЛА. Однак є й влучання у Дніпрі.

Під ударом опинився енергетичний об’єкт. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники, — зазначив Лисак.

Також росіяни поцілили й по об’єкту інфраструктури міста, внаслідок чого здійнялася пожежа, яку до ранку ліквідували.

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Як зазначає мер міста Борис Філатов, через нічну атаку нині евакуюють одну з лікарень міста, зливають систему опалення та вивозять велику кількість паліативних хворих людей.

Окрім того, у Придніпровському районі Дніпра зачиняють школи. Філатов пише, що систему втримати не вийде, оскільки за прогнозами синоптиків очікується похолодання.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок російської атаки одна з їхніх теплоелектростанцій припинила виробництво електроенергії.

— Ворог продовжує здійснювати систематичні терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. В ніч з 12 на 13 лютого внаслідок обстрілу постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, — зазначається у повідомленні.

На щастя, минулося без постраждалих. Однак внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Нині енергетики працюють над ліквідацією наслідків після російського обстрілу та відновленням роботи ТЕС.

Згодом Сергій Лисак повідомив, що станом на ранок енергетики вже заживили всі будинки, де після вибухів у Дніпрі під час атаки дронів зникло світло.

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