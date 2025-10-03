Майже 7 тисяч дронів на Україну: Сирський про сумні підсумки вересня

У вересні Росія завдала по Україні майже 6 900 ударів дронами, з яких понад 3 600 були типу Шахед. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підкресливши, що українські сили щодня змушені знаходити нові ефективні рішення для відбиття масованих атак.

За його словами, на нараді визначили пріоритетні напрями посилення протидії безпілотникам. Основний акцент зроблено на розширенні кількості екіпажів дронів-перехоплювачів, адже саме вони нині знищують більшість ворожих апаратів.

Для цього збільшуються штати відповідних підрозділів, створюються додаткові навчальні бази та посилюється підготовка фахівців.

Сирський зазначив, що ворог постійно змінює тактику, зокрема нарощує удари по прифронтових територіях, прикордонню та об’єктах критичної інфраструктури.

У відповідь Україна вдосконалює систему виявлення та супроводу БпЛА, що дає змогу швидше та точніше їх знищувати.

Окремо він наголосив, що у складі Повітряних сил формується командування безпілотних систем ППО. Паралельно вводяться у стрій нові екіпажі ударних гелікоптерів і легкомоторної авіації, здатні перехоплювати дрони на більших висотах.

Завдання для всіх структур зрозумілі: підвищити ефективність знищення ворожих безпілотників та швидко розгортати нові підрозділи, оснащені сучасними засобами боротьби з БпЛА, — підсумував головнокомандувач.

Росія почала використовувати модифіковані безпілотники. Як зазначає фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш Бескрестнов, це реактивна версія Шахеда.

