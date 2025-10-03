Для тебе Війна в Україні

Майже 7 тисяч дронів на Україну: Сирський про сумні підсумки вересня

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Жовтня 2025, 11:00 2 хв.
Майже 7 тисяч дронів на Україну: Сирський про сумні підсумки вересня
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь