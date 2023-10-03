Окупаційні війська завдали авіаудару по Антонівці — є жертва

Порушення правил та звичаїв війни. Ніхто у світі й не міг подумати, що закони та міжнародні норми хтось наважиться порушувати. Та російські окупанти не лише нехтують правилами, але й демонструють щоразу таку жорстокість, яка вражає не менше, ніж ракети.

І сьогодні, 3 жовтня, росіяни обстріляли селище Антонівка Херсонської області, чим знову продемонстрували своє хижацьке нутро злочинця.

Що відомо про обстріл Антонівки

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 3 жовтня повідомив про обстріл Антонівки російськими окупантами.

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Внаслідок атаки загарбників, за оновленою інформацією, постраждало пʼятеро людей. Зокрема смертельні поранення дістав 69-річний чоловік. На момент ворожого удару він перебував у гаражі.

Відомо й про травмування трьох жінок віком 28, 48 та 65 років, а також 63-річного чоловіка.

Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Також пізніше Олександр Прокудін повідомив про ще трьох поранених: двох жінок віком 71 та 77 років, а також чоловіка 63 років. Медичну допомогу постраждалі отримали на місці та від госпіталізації відмовились.

Загалом внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, поранень зазнали вісім осіб.

Невідомо, чи намагається ворог перевершити показники минулого місяця за спробами вбити мирних українців, але все ж таки статистика обстрілів за вересень вже відома. Читай, скільки дронів РФ запустила по Україні у вересні.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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