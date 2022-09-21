Психологія

Схожий(-а) на пташку з Angry birds? Розповідаємо, як керувати гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 12:00
Як керувати своїм гнівом: поради від психолога
Фото: Pexels

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