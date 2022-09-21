Схожий(-а) на пташку з Angry birds? Розповідаємо, як керувати гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням

Зараз той час, коли більшість українців все ще перебувають у стані стресу. Нові жахливі новини після звільнення Харківщини посилюють у нас почуття тривоги, страху, смутку та злості.

Тож більшість людей можуть бути роздратованими. Психологиня Юлія Ворман розповіла, як керувати гнівом, щоб не зіпсувати стосунки з оточенням.

Як керувати своїм гнівом

Перша порада — не реагувати на імпульс зриву. Спробуй не реагувати на злість, відтягнувши час до своєї відповіді.

— Якщо є можливість усунутися фізично від об’єкта подразнення — зроби це. Приблизно через 15 хв ти заспокоїшся, — радить психологиня.

Початкова реакція людини — це лише звичка, рефлекс, що формувався із самого дитинства. Проте, якщо людина має бажання, це можна змінити. Треба поступово відпрацьовувати нові стратегії поведінки. Це може зайняти певний час, тож запасися терпінням та будь уважним(-ою).

Спробуй для себе визначити, що ти можеш змінити, а що — ні. Важливо навчитися відпускати ситуації, на які ти не можеш вплинути. Не дозволяй іншим нав’язувати свої думки та світогляд.

Не принижуй та не ображай співрозмовника.

— Навіть якщо людина не має рації, намагайся засуджувати вчинок, а не особистість, — наголошує Юлія Ворман.

Психологиня радить жартувати, якщо цього дозволяє ситуація, адже гумор розчиняє гнів.

— Намагайся подивитися на ситуацію очима співрозмовника і зрозуміти його логіку. Адже байдужість до думки опонента говорить про те, що ти не зацікавлений(-а) у вирішенні конфлікту, оскільки хочеш домінувати над ним (нею), — пояснює експертка.

Що ж робити, якщо тебе вже накрила хвиля гніву? Психологиня радить направити свою енергію на продуктивну діяльність, наприклад, зайнятися спортом.

Також вона радить ставити собі прості запитання, щоб зрозуміти, чому ти злишся:

Чим насправді я незадоволений(-а)?

Яка з моїх потреб не задоволена?

Що я можу зробити для того, щоб задовольнити цю потребу та покращити своє становище?

Намагайся записати відповіді на ці питання, це може допомогти контролювати свій гнів.

Інколи ми гніваємося, адже здається, що співрозмовник зовсім не приділяє нам уваги. Раніше ми розповідали, як говорити так, щоб тебе почули.

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