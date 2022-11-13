Батьківство

Усиновлення під час війни: як відбувається процедура, які документи потрібні і хто може це зробити

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 07:00
всиновлення
Фото: Unsplash

Більше новин
Українські бренди
Вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі і відправляють кошти на ЗСУ
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Як приготувати твердий сир вдома
З одним молоком, сметаною чи яйцями. Розповідаємо три простих рецепти, як зробити сир у домашніх умовах
Місячний календар стрижок на листопад 2022
Холодна пора року не завадить стильній зачісці — календар стрижок на листопад 2022
Дивитись більше

Матеріали по темі

Українські бренди
Вісім українських брендів, що створюють патріотичні речі і відправляють кошти на ЗСУ
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:02:53
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів

Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:28
Новопетрівка
Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки
0:03:10
Херсон
Зворушені до сліз! Політики з усього світу не стримали емоцій у привітаннях українців зі звільненням Херсона
0:05:34
Херсон
Понищений, але вільний! Що залишили російські окупанти у звільненому Херсоні
У Києві можливі довші відключення електроенергії взимку
Зима без світла? Чому в Києві можуть вимикати електроенергію надовше з настанням холодів
Україна збирає гроші на флот морських дронів - як долучитись до збору
Український флот морських дронів поповнюється: навіщо потрібні водні безпілотники та їхні характеристики
0:10:16
Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
Не паркан, а фортифікаційні споруди: як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією
ДНК. Свої
Дві сім’ї — одна біда: історія пошуку батьків в окупованому Енергодарі, яка змусила плакати всіх
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 12 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Як стати на біржу праці під час війни
Читати далі
Втратили роботу через війну? Розкажемо, як стати на облік в центр зайнятості через Дію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь