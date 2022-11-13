Усиновлення під час війни: як відбувається процедура, які документи потрібні і хто може це зробити

До війни в Україні було понад 69 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення 110 дітей отримали статус тих, які втратили батьків, у 229 дітей свідоцтво про смерть батьків незареєстроване або відсутнє взагалі, ще про батьків 125 дітей нічого неможна з’ясувати.

На жаль, ці цифри лише приблизні, адже невідомо, скільки малечі втратили свої родини на окупованих чи нещодавно звільнених територіях.

Зараз також дивляться

Щоб у кожного осиротілого малюка був дім, в Україні почитають спрощувати процедуру усиновлення. Так, діти отримають тимчасовий притулок у рідних чи близьких родини або повноцінну нову родину.

Однак не тільки рідні можуть усиновлювати сиріт. Ми розповімо, як спрощується процедура усиновлення, хто має право отримати опіку над дитиною та які документи треба зібрати.

Хто може взяти опіку над дитиною

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук розповіла, що, частіше за все, коли знаходять дитину, батьки якої загинули або зникли безвісти, то намагаються розшукати інших рідних та родичів.

Рідні та близькі

Часто такі діти не потребують тимчасового прихистку саме тому, що їх беруть під опіку рідні та близькі. Інколи рідні не можуть повноцінно усиновити дитину, однак можуть оформити тимчасову опіку.

Так трапилося і в сім’ї Ніни Шкарабурі, яка у 63 роки залишилася сама опікуватися над чотирма онуками.

Мати дітей померла півтора року тому від коронавірусу, коли народжувала найменшу донечку. А батько загинув у Маріуполі від рук окупантів.

Після важкої евакуації з Маріуполя в Одесу до племінниці жінка почала опікуватися справою про усиновлення своїх онуків.

Проблемою Ніни було те, що вона не могла отримати довідку про смерть батька дітей, адже його тіло так і не потрапило до моргу.

Однак жінці таки пішли на поступки й вона написала заяву, що чоловік зник безвісти. Таким чином діти змогли лишитися з нею, хоч формально вона все ще не закінчила процедуру усиновлення, а є опікуном.

Тимчасові опікуни

Родина, яка взяла дитину тимчасово, може подати папери на опікунство, усиновлення, якщо рідні дитини не знаходяться.

Так зробила одна з родин Маріуполя, коли покидала місто. Подружжя взяло з собою 9-річного хлопчика, який сидів із ними місяць у підвалі під обстрілами.

Батько дитини пішов за водою й не повернувся, через якийсь час його пішла шукати мати й теж не повернулась.

Вони евакуювалися у Дніпро й звернулась у поліцію щодо дитини та у службу в справах дітей. Хлопчик жив із родиною, доки служби шукали рідних, однак, оскільки нікого не знайшлося, родина оформила над ним опіку.

Хто не має права усиновлювати українських сиріт

Від початку повномасштабної війни люди, які не є громадянами України, не мають право на усиновлення чи опіку над осиротілими дітьми. Тобто, така процедура заборонена усім іноземцям.

Про це координаційний штаб з питань захисту прав дітей спільно з МЗС повідомили урядам держав, до яких масово евакуювалися українські діти.

І справді, не дозволяють усиновлювати таких дітей за кордоном навіть українцям за народженням, але з іншим громадянством. У цьому переконалася перекладачка з німецької на українську в центрі первинної реєстрації біженців.

Яна Циммерманн хотіла усиновити півторарічного осиротілого хлопчика, якого тимчасова опікунка залишила у центрі. Однак служба опіки не дозволила цього зробити й відправила малюка у дитбудинок.

Коли можна усиновити дитину:

Родина може усиновити дитину в Україні у таких випадках:

коли малеча має статус сироти;

якщо вона позбавлена батьківського піклування;

якщо біологічні батьки дали нотаріальну згоду на усиновлення.

При цьому дитина має знаходитись на обліку з усиновлення, який ведуть служби у справах дітей і Національна соціальна сервісна служба.

Якщо дитина офіційно ще не має такого статусу дитини-сироти, то її можна взяти на тимчасове опікунство.

До цієї категорії належать ще й такі діти:

позбавлені батьківського піклування, тобто в них є батьки, але наразі вони не мають змоги займатися їхнім вихованням, наприклад — воюють;

знайдені під час військових дій на території України;

якщо інформація про наявність їхніх батьків відсутня.

Як відбувається процедура усиновлення та тимчасового опікунства

Щоб повноцінно усиновити дитину, вона має підпадати під одну з вищевказаних категорій. Однак діти, що втрачають батьків через воєнні дії, не завжди швидко потрапляють на облік з усиновлення.

Це пов’язано з тим, що можуть бути певні складнощі зі встановленням статусу батьків, як це було у 63-річної Ніни Шкарабурі. На цей час ти можеш оформити над дитиною тимчасове опікунство.

Як оформити тимчасове опікунство

Знайти дитину, яка потребує тимчасового прихистку, можна через чат-бот Дитина не сама, який в уряді запустили ще в березні.

У цьому застосунку родина отримає всю необхідну інформацію про правила та умови опікунства. А коли сім’я погоджується з ними, бот пропонує заповнити розширену заявку, яка передається фахівцям зі Служби у справах дітей у регіонах.

З родиною зв’язуються тоді, коли у їхньому регіоні проживання з’являється дитина, яка потребує тимчасової опіки.

Як повноцінно усиновити дитину

Таку процедуру значно спростили, однак не для всіх. Лише для родичів та близьких родини. Зокрема, пакет необхідних документів став меншим, а довідку про несудимість можна згенерувати на порталі Дія.

Якщо і такої можливості немає, можна написати заяву, засвідчуючи свою несудимість.

Щоб повноцінно усиновити дитину, тобі треба віднести наступні документи у місцеву Службу захисту дітей:

заява; копія паспорта; документи, що засвідчують родинні зв’язки з дитиною, зокрема підійде і свідоцтво про хрещення; довідка від нарколога та психіатра про дієздатність; довідка/заява про відсутність судимості.

Після цього справу щодо опіки розглянуть у виконавчому комітеті, районній державній адміністрації або адміністрації району Києва, залежно від місця реєстрації.

Цифровізація усиновлення

Україна є однією з найбільш діджиталізованих країн світу, адже тільки ми можемо генерувати необхідні документи в кілька кліків через портал Дія.

Тепер за допомогою нього можна отримати консультацію з усиновлення та скористатися онлайн-опцією: Усиновлення: реєстрація кандидатом. Завдяки їй уже 156 людей змогли подати заявку на кандидата в усиновлювачі.

Також ми вже згадували чат-бот Дитина не сама, який допоможе знайти дитину, що потребує тимчасової опіки й взяти її у свою родину.

За допомогою цього боту повністю завершили навчання та підтвердили своє бажання прихистити дитину вже 1898 сімей.

На жаль, багато українських дітлахів були депортовані на територію РФ. Якщо це сталося і з твоєю дитиною, то читай, що робити, якщо дитину примусово депортували.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.